Selv om Rusland og Tyrkiet har aftalt bufferzone, frygter analytikere, at risikoen for blodbad er til stede.

Damaskus. Mange åndede lettet op ved nyheden om en bufferzone mellem syriske oprørsstyrker og styrker, der støtter regimet, i området omkring den syriske by Idlib.

Men reelt køber Tyrkiet og Rusland sig kun mere tid med aftalen, siger internationale analytikere om aftalen mellem de to vigtigste mæglere i området.

Konkret skal der oprettes en 15 til 20 kilometer bred demilitariseret zone i provinsen, som bevogtes af tyrkiske og russiske soldater.

Det er endnu småt med detaljer om aftalen, hvorfor det er svært at vurdere, om aftalen vil holde, lyder analysen.

- Jeg tror ikke, at dette er hele aftalen. Dette er kun begyndelsen, siger Haid Haid, der er tilknyttet Chatham House, der er en international tænketank.

Syrien har i flere uger posteret styrker i udkanten af Idlib-provinsen, som er oprørernes sidste store bastion i landet.

Det syriske udenrigsministerium har meddelt, at regimet ser positivt på aftalen, men det er Haid ikke overbevist om.

- Regimet er absolut ikke tilfreds med det. Spørgsmålet er, hvordan regimet vil forsøge at ødelægge denne aftale.

- Bliver blodbadet undgået, spørger han og henviser dermed til, at humanitære organisationer har frygtet, at en offensiv fra regimets side mod Idlib kunne lede til et blodbad.

Regionen antages at være hjem for tre millioner mennesker.

FN har advaret om, at et angreb på jorden kan forårsage den største humanitære katastrofe i det 21 århundrede og antænde den hidtil værste blodsudgydelse i konflikten, der har kostet 360.000 livet siden 2011.

- Aftalen er en midlertidig løsning, siger Nawar Oliver, der er Syrien-specialist for den tyrkiskbaserede tænketank Omran.

Lina al-Khatib, der står i spidsen for Chatham House's mellemøstlige afdeling, advarer dog fortsat om risikoen for en humanitær katastrofe.

- Aftalen garanterer ikke, at offensiven ikke længere er på bordet i fremtiden.

Aftalen "skal ses som begyndelsen på en proces, det er ikke slutspillet for Idlib, tilføjer hun.

Aftalen træder i kraft 15. oktober.

/ritzau/