Den russiske præsident, Vladimir Putin, ser for tiden ud at have gang i et 'desperat træk'.

Et træk, der involverer den nordkoreanske leder – og som kan vise sig at være potentielt farligt.

Sådan lyder vurderingen fra den britiske sikkerhedsanalytiker Sergey Radchenko, der er professor ved det amerikanske universitet Johns Hopkins, i en analyse hos The Guardian.

I analysen har han kastet et blik på den seneste tids rygter og forlydender om, at lederen af Nordkorea, Kim Jong-un, måske snart tager turen til Rusland for at mødes med Vladimir Putin.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, sammen med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, under et møde i april 2019. Foto: KCNA Via Kns/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, sammen med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, under et møde i april 2019. Foto: KCNA Via Kns/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge rygterne vil det sandsynligvis ske med det formål at diskutere leveringen af nordkoreanske våben til den russiske præsidents krig i Ukraine.

Men det er ifølge Sergey Radchenko, der er russisk-født, et 'desperat træk'.

Samtidig mener han, at forlydenderne om et møde mellem de to 'tyder på en ret bemærkelsesværdig transformation af forholdet mellem Rusland og Nordkorea':

»Det rapporterede møde mellem de to diktatorer afslører et skift i magtbalancen og truslen om en tilbagevenden til gammel koldkrigspolitik,« lyder det i Radchenkos analyse hos The Guardian.

Vladimir Putin og Kim Jong-un mødtes tilbage i 2019. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin og Kim Jong-un mødtes tilbage i 2019. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix

For hvor Nordkorea tidligere ikke var en attraktiv partner for Rusland på grund af de omfattende restriktioner, som det lukkede land er blevet påført – blandt andet af Rusland selv – forholder det sig anderledes nu, efter Rusland invaderede Ukraine sidste år.

Siden har Rusland blandt andet nedlagt veto mod en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, der ville straffe Pyongyang for endnu en runde missiltests, mens Pyongyang på sin side har anerkendt de ukrainske regioner Donetsk og Luhansk, der er under russisk besættelse, som værende russiske.

Hen over sommeren i år besøgte den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, så Nordkorea, hvor Kim Jong-un smilende fremviste ham landets nyeste våbenmodeller.

»Ruslands søgen efter nordkoreanske våben og ammunition (ligesom Kremls køb af iranske droner) tyder på en høj grad af desperation i Kreml,« skriver Sergey Radchenko og begrunder det med, at den russiske krigsmaskine ikke har vist sig nær så effektiv som forventet over for ukrainerne.

Den seneste tid har der floreret rygter om, at Kim Jong-un måske vil rejse til Rusland for at mødes med Vladimir Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Den seneste tid har der floreret rygter om, at Kim Jong-un måske vil rejse til Rusland for at mødes med Vladimir Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

Det vides dog endnu ikke, om de to lande vil forsøge at indgå en handel – og derudover påpeger Radchenko i The Guardian, at noget af det, som Putin muligvis overvejer nu, er, om Nordkorea er en troværdig partner.

Blandt andet henviser han til, at det lukkede land brugte den kolde krig til at udnytte uenigheder blandt sine allierede og spille dem ud mod hinanden.

Ved mere end én lejlighed lavede Nordkorea ifølge Radchenko dengang 'tricks, der kunne have trukket Moskva ind i en uønsket konfrontation med USA'.

Radchenko fastslår videre, at selvom det endnu ikke vides, om Kim Jong-un vil mødes med Putin, så er forholdet mellem deres lande 'tydeligvis under forandring:

»Ikke fordi Nordkorea ændrer sig, men fordi Rusland gør det. Det begynder at ligne Nordkorea mere og mere. Uanset om nordkoreanske våben finder vej til frontlinjerne i Ukraine eller ej, vil Ruslands nedstigning i tyranniets dybder give Kim et tilfreds smil på læben,« konkluderer han.