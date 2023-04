Lyt til artiklen

»Resultatet er frie hænder for Putin.«

Det er meget muligt, at invasionen af nabolandet Ukraine ikke er forløbet, som Vladimir Putin havde forventet. Men på ét område har han under krigen opnået 'slående succes'.

For Rusland har formået at 'bruge' sit atomarsenal 'yderst succesfuldt'.

Også selvom ingen af våbnene er blevet affyret. Sådan lyder det i en analyse, som Keir Giles – der er en anerkendt, britisk Ruslands-ekspert fra en af verdens førende internationale tænketanke, Chatham House – har skrevet for CNN.

Analysen har han skrevet på baggrund af, at den russiske præsident i sidste uge meddelte, at Rusland er blevet enig med Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, om at placere Ruslands taktiske atomvåben på nabolandets territorium.

I den forbindelse hævdede Putin, at Rusland blot gør, hvad USA gør, når amerikanerne placerer atomvåben hos sine allierede i Europa.

»Vi udleverer dem ikke. Og USA udleverer dem ikke til sine allierede. Vi gør grundlæggende det samme, som de har gjort i et årti,« sagde han.

Det førte ifølge Keir Giles til en 'storm af alarmerende rapporteringer' om beslutningen – og det fremhæver ifølge analytikeren 'meget af, hvad der er galt med vestlige reaktioner på russiske atomtrusler'.

»Den måde, Putins ord er blevet spundet i Vesten, kan være en overraskelse for Moskva – men der er ingen tvivl om, at det vil være en meget glædelig én. For Rusland har allerede 'brugt' atomvåben. Det har brugt dem med stor succes uden at fyre dem ved at handle med tomme trusler om potentielle atomangreb for meget effektivt at afholde Vesten fra fuldt ud at støtte Ukraine mod Ruslands imperialistiske krig,« skriver han i analysen hos CNN og tilføjer:

»Men efterhånden burde vi nu have lært ikke at forveksle det, Putin har sagt, med det, Rusland har gjort eller er ved at gøre.«

Ifølge Keir Giles er der 'ingen tvivl om', at Rusland er meget opsat på at udvinde det 'maksimalt intimiderende potentiale' fra enhver plan om at flytte langtrækkende missilsystemer fremad, så de kan true større områder af Europa.

Analytikeren skriver videre, at Rusland 'for lang tid siden lærte', at omtaler af eller henvisninger til militære indsættelser ikke behøver at 'være nye for at være effektive'.

For med annonceringerne følger der bølger af rapporteringer, som først senere følges op af det, han kalder 'virkelighedstjek'.

Men på det tidspunkt er skaden ifølge Keir Giles allerede sket.

Den britiske analytiker har ligeledes sat ord på den udvikling i en ny rapport, der denne uge blev udgivet af Chatham House-tænketanken.

I rapporten konkluderer han blandt andet følgende:

»Leverandører af russisk atomretorik, herunder præsident Vladimir Putin, nedtonede deres truende sprog betydeligt i de sidste par måneder af 2022 og ind i 2023. Ikke desto mindre fortsætter Moskvas tidligere langvarige kampagne med nuklear intimidering med at levere resultater i form af afskrækkede vestlige reaktioner til russisk aggression og skærmning af Rusland fra konsekvenserne af dets handlinger i Ukraine,« skriver Giles og tilføjer:

»Dette repræsenterer en slående succes for de russiske informationskampagner. Denne succes skyldes konsekvent svigt blandt vestlige publikummer og beslutningstagere til at overveje, hvor urealistiske Ruslands trusler er, eller måle dem i forhold til dets reelle – og uændrede – nukleare holdning. Det er essentielt, at reaktioner på Ruslands intimiderende retorik er styret af en realistisk vurdering af dens virkelige grundlag, snarere end af frygt-induceret lammelse.«

I analysen for CNN uddyber han, at den russiske succes med atomtrusler ikke kun skyldes det, Putin har sagt i løbet af invasionen, som den russiske præsident skød i gang i februar sidste år.

Det er i stedet et resultat af en 'langvarig kampagne', hvor russiske propagandister, influencers og talerør har indprentet omverdenen et budskab om, at 'man ikke bør gå imod Rusland, da det vil udløse atomkrig'.

Og det har ifølge analytikeren resulteret i 'frie hænder for Putin':

»Kampagnes succes kan måles på, hvordan hele grundlaget for samtalen i vestlig politik har ændret sig. Ideen om eskaleringsstyring, og hvordan man kan afskrække Rusland, er blevet erstattet med at prioritere at undgå eskalering ud fra den antagelse, at det kun er Rusland, der kan praktisere afskrækkelse,« skriver Keir Giles for CNN.