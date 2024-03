Aleksej Navalnyjs dødsdag er ikke tilfældig, siger Rusland-kender, der anser dødsfaldet som en gave til Putin.

Det er langtfra tilfældigt, at den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj døde fredag, hvor den politiske elite verden over trådte ind ad døren til den årlige sikkerhedskonference i München.

Sådan lyder det fra Rusland-kender Jens Worning Sørensen, der er tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg.

- Det er en timing, som man ikke skal tage fejl af. Det er for at markere over for Vesten, at "i ikke betyder noget", siger han.

Ifølge Jens Worning er Navalnyjs død en gave fra det russiske system til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Præsidenten har således ikke nødvendigvis haft en finger med i spillet, for "systemet kan godt det her selv", lyder det.

- Uanset hvordan man udfordrer systemet, så ender det sådan her. Det er systemets melding til enhver, der tænker, at de kan gøre det bedre, siger Jens Worning.

Flere prominente verdensledere har givet deres meninger til kende og ytret, at det er Ruslands regime, der står bag dødsfaldet.

Selv har USA's præsident, Joe Biden, udtalt, at Navalnyjs død "skyldes Putin og hans bøller".

Meldingen om Navalnyjs død kom først fredag fra de russiske fængselsmyndigheder. Han skulle være blevet syg og faldet bevidstløs om efter en gårdtur.

Lørdag har en talsmand fra Navalnyjs stab bekræftet, at oppositionspolitikeren er død.

Rusland opfordrer USA til at afvente resultatet af de retsmedicinske undersøgelser, før amerikanerne beskylder de russiske myndigheder for at være skyld i Navalnyjs død.

Den russiske opfordring er ifølge Jens Worning "det rene sludder".

- Men hvem der ved hvad, og hvad vi får at vide herfra, det kommer vi aldrig til at kunne regne med, siger han.

/ritzau/