En flådeanalytiker mener, at Rusland er begyndt at sænke sine egne skibe langs Kerch-broen for at beskytte den mod flere angreb.

Broen, der forbinder Krim-halvøen til russisk fastland, er flere gange under krigen blevet sprængt i luften – senest i juli af en undervandsdrone.

Ukraines efterretningstjeneste hævdede i sidste uge, at Rusland planlagde at sænke skibe langs broen for at beskytte den. Nu antyder flådeanalytikeren H. I. Sutton på det sociale medie X, at det er sket.

Han baserer sin teori på satellitbilleder, som ifølge ham viser de sunkne skibe.

»Rusland har placeret blokadeskibe langs den vestlige side af Kerch-broen ovenpå ukrainske USV-angreb. Rapporter tyder på, at de er sunkne skibe.«

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN — H I Sutton (@CovertShores) August 28, 2023

Det er endnu ikke bekræftet af uafhængige kilder, at objekterne på satellitbillederne rent faktisk er skibe.

Såfremt teorien holder, vil det russiske forsvar dog formentlig ikke have held med at stoppe de ukrainske undervandsdroner, som er for små og adrætte.

Det siger teknologi- og droneudvikler Stephen Wright til Insider.

»Jeg kan forstå, hvordan de her blokadeskibe kan være nyttige mod andre typer angreb, for eksempel større skibe, der bliver kapret og sendt ind på broen.«

Flere kalder Kerch-broen for et prestigeprojekt for Ruslands præsident Vladimir Putin, fordi den markerer hans annektering af Krim-halvøen.

Forsvarsakademiets militæranalytiker Anders Puck Nielsen kaldte angrebet mod broen i juli for en ydmygelse af Putin.