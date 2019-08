Der begynder at være told på så mange varer, at det har store konsekvenser, siger chefanalytiker.

Det kan godt være, at de toldsatser, som Kina fredag har påført amerikanske varer, er et lille skridt i det store billede.

Men de mange små skridt, der efterhånden er taget, har også betydning, påpeger Allan von Mehren, chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina.

- Det her er et af de små skridt i det store billede. Det er en gengældelse på de toldsatser, som Donald Trump (USA's præsident, red.) pålagde Kina.

- Men det er klart, at mange små skridt hober sig op og bliver store samlet, siger han.

Kinas nye told på amerikanske varer har en værdi på 75 milliarder dollar. Det ses som et direkte modsvar til, at Trump fra 1. september indfører told for 300 milliarder dollar på kinesiske varer.

- Det er et forholdsvist moderat modsvar, siger Allan von Mehren.

Handelsstriden mellem de to stormagter har efterhånden stået på et stykke tid, og hvad der først blev beskrevet som en konflikt har i den grad udviklet sig til en krig, vurderer analytikeren.

- Vi begynder at se told på så mange varer, at det har store økonomiske konsekvenser. Vi har set en rimelig stor nedtur i kinesisk økonomi, og vi ser også amerikansk erhvervsliv blive ramt af det her, siger han.

- Når det har så store konsekvenser, som vi ser nu, er vi oppe i en skala, så vi vil kalde det en handelskrig, tilføjer analytikeren.

Derfor skal der heller ikke mange små skridt til, før at det ifølge Allan von Mehren kan give et skub ud i en global recession.

- Det vil sige en kraftig økonomisk nedgang, hvor arbejdsløsheden stiger, og virksomhederne begynder at fyre folk, siger han.

