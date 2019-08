Donald Trump har vælgere i landbruget, og Kinas boykot af landbrugsvarer gør derfor ondt, vurderer analytiker.

Selv om det ikke udgør en stor trussel for amerikansk økonomi, at Kina vil stoppe med at købe landbrugsvarer fra USA, så er det et stærkt kort, kineserne spiller, da det presser præsident Donald Trump politisk.

Det vurderer Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Danske Bank med særligt fokus på Kina.

- Det er det stærkeste våben, som Kina kan spille mod Trump, da det går ind og rammer nogle vigtige vælgergrupper for ham.

- Der er en del svingstater, der typisk afgør præsidentvalg, hvor landbruget spiller en stor rolle. Det gælder blandt andet en stat som Iowa, som er storproducent af sojabønner og lider kraftigt under handelskrigen med Kina, siger Allan von Mehren.

Det er finansmediet Bloomberg News, som skriver, at Kina vil stoppe med at købe landbrugsvarer fra USA. Det er endnu ikke bekræftet fra officielt hold.

Det kinesiske boykot kommer som et modsvar på, at Donald Trump i sidste uge varslede, at USA fra 1. september vil lægge ti procent told på kinesiske varer til en værdi af 300 milliarder dollar.

Kina boykottede også landbrugsvarer fra USA sidste år, men begyndte igen at købe varer i slutningen af 2018, da de to lande indgik en våbenhvile i handelskrigen, som siden igen er blevet afblæst.

Mens det kinesiske tiltag kan presse Donald Trump rent politisk, er det ikke noget, som vil ramme landets økonomi særlig hårdt, vurderer Allan von Mehren.

- Landbruget udgør en forholdsvis lille del af amerikansk økonomi, og derfor kommer Kinas tiltag ikke til at betyde det helt store, selv om det rammer dele af det amerikanske landbrug hårdt, siger han.

Allan von Mehren ser heller ingen større betydning for dansk landbrug, at Kina sætter stopper for køb af landbrugsvarer fra USA.

- Det kan muligvis have en lille positiv effekt på for eksempel eksporten af kød, men samlet set er det mest sojabønder i Sydamerika, som står til at vinde på det her, vurderer Allan von Mehren.

