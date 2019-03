Islamisk Stat vil lægge fokus på Irak, efter at gruppen er nedkæmpet i Syrien, vurderer analytiker ved Diis.

Islamisk Stat er nedkæmpet, men gruppen er ikke slået.

Sådan lyder vurderingen fra Lars Cramer-Larsen, senioranalytiker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), efter at Det Hvide Hus fredag melder, at Islamisk Stat ikke længere har kontrol over territorium i Syrien.

- Det kalifat, som tidligere havde en udstrækning på størrelse med Storbritannien, er nu nedkæmpet, forstået på den måde at den fysiske del er overstået.

- Men det vil være en fatal fejlslutning at tro, at Islamisk Stat er slået, siger Lars Cramer-Larsen.

Gruppen er allerede i gang med at genopbygge og genetablere sig, hvilket primært foregår i Irak, uddyber Lars Cramer-Larsen.

Islamisk Stat har ifølge det amerikanske præsidentkontor nu mistet den sidste rest af et lille landområde i Baghouz, som er indtaget af den amerikanskstøttede milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Baghouz-enklaven ligger mellem floden Eufrat og nogle højdedrag på grænsen til Iraks grænse. Og Islamisk Stat rykker altså nu fokus over på den anden side af den irakiske grænse ifølge Lars Cramer-Larsen.

- Det er et ventet nederlag, fordi det er gået den her vej længe. Dem, der skal stå for genopbygningen, har allerede forladt det område, der har været kæmpet om, siger senioranalytikeren.

De sidste kampe i Syrien har udenlandske fremmedkrigere primært stået for, hvilket har tilladt ledere at stå for genopbygningen i Irak.

- Islamisk Stat anerkender, at de er i en fase, hvor de skal genopbygge, og de er parat til at gøre det. De kalder den her genopbygning for "The Battle of Patience" (tålmodighedens kamp, red.), siger Lars Cramer-Larsen.

Den otte år lange krig i Syrien har kostet over 370.000 mennesker livet, deriblandt 112.000 civile. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

/ritzau/