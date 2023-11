Et hospital i Gaza er endt som et helt centralt omdrejningspunkt.

For onsdag hævdede de israelske styrker, at man har fundet et Hamas-kommandocenter på stedet. Som bevis fremviste man blandt andet en video, men en analytiker er umiddelbart skeptisk. Dog træder særligt én detalje muligvis frem.

Det var natten til onsdag, at det israelske militær (IDF) oplyste, at man var 'gået i gang med at udføre en 'præcis og målrettet operation mod Hamas i et bestemt område på al-Shifa-hospitalet'.

Det israelske militær har længe hævdet, at den militante bevægelse – der kontrollerer Gaza – benytter sig af eksempelvis hospitaler til at skjule sig og til operere fra.

Her ses nogle af de våben og noget af det udstyr, som det israelske militær hævder, man har fundet på al-Shifa-hospitalet onsdag. Foto: Israel Defense Forces/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses nogle af de våben og noget af det udstyr, som det israelske militær hævder, man har fundet på al-Shifa-hospitalet onsdag. Foto: Israel Defense Forces/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge de israelske styrker skal Hamas netop have bedrevet militær aktivitet fra al-Shifa-hospitalet, som samtidig er områdets største.

I et opslag på Telegram onsdag aften hævdede IDF efterfølgende, at man på hospitalet kom i kamp med 'en række terrorister og dræbte dem':

»Efterfølgende, under ransagninger i en af hospitalets afdelinger, fandt soldaterne et rum med teknologiske aktiver sammen med militær- og kampudstyr brugt af terrororganisationen Hamas,« lød det i opslaget, som fortsatte:

»I en anden afdeling på hospitalet fandt soldaterne et operationelt kommandocenter og teknologiske aktiver, der tilhørte Hamas, hvilket indikerer, at terrororganisationen bruger hospitalet til terrorformål.«

Her ses et billede, der skal vise det israelske militær inde på al-Shifa-hospitalet onsdag. Foto: AFP PHOTO / ISRAELI ARMY/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede, der skal vise det israelske militær inde på al-Shifa-hospitalet onsdag. Foto: AFP PHOTO / ISRAELI ARMY/Ritzau Scanpix

Sammen med opslaget fremviste IDF blandt andet en video, som – ifølge Israel – viser pistoler, ammunition, granater og skudsikre veste, som skal være blevet fundet på hospitalet.

Omvendt har Hamas konsekvent afvist, at man skulle bruge hospitaler til at bedrive militær aktivitet fra.

Ifølge Reuters har Hamas også benægtet onsdagens påstande fra Israel og kaldt det 'løgn og billig propaganda'.

I stedet beskylder Hamas Israel for at fabrikere beviser og hævder, at de 'forsøger at retfærdiggøre deres folkemorderiske forbrydelser, der ødelægger sundhedssektoren i Gaza'.

Her ses IDF's talsmand Jonathan Conricus vise rundt inde på hospitalet onsdag. Billedet er taget fra den video, som det israelske militær har delt onsdag. Foto: Israeli Army/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses IDF's talsmand Jonathan Conricus vise rundt inde på hospitalet onsdag. Billedet er taget fra den video, som det israelske militær har delt onsdag. Foto: Israeli Army/Reuters/Ritzau Scanpix

Til Dagbladet vurderer den israelske analytiker Tag Hagin – der er tilknyttet firmaet Rootclaim, som er en af de organisationer, der undersøger video- og billedmateriale, som hævdes at være fra krigen mellem Israel og Hamas – dog, at IDF indtil videre har fremlagt bevis på militær aktivitet på hospitalet, men ikke beviser for, at hospitalet blev brugt som en kommandocentral.

»Om de brugte al-Shifa som deres hovedkvarter, er stadig udelukkende baseret på påståede beviser, som skal præsenteres for offentligheden,« mener han.

Den norske oberstløjtnant og forsker Trygve Johannes Smidt, der arbejder ved Krigsskolen, er enig med Hagin i, at det, der vises i videoen, ikke ser ud til at være en kommandocentral baseret på en vestlig model for hære.

Dog understreger han, at han ikke har kendskab til, hvordan Hamas' kommandocentraler ser ud.

Til Dagbladet forklarer han også, at én detalje, som kan ses i videoen, kan tolkes sådan, at den faktisk viser et militært hovedkvarter.

Her ses et billede af den omtalte telefon. Foto: IDF/Telegram Vis mere Her ses et billede af den omtalte telefon. Foto: IDF/Telegram

For på et tidspunkt inde i videoen viser IDF's talsmand Jonathan Conricus flere genstande på et aflangt bord – herunder en gammel telefon.

»Vi ved, at Hamas har brugt gamle linjetelefoner i tunnelsystemerne for at undgå at blive aflyttet over mobilnettet. Men igen, det er kun spekulationer,« siger Trygve Johannes Smidt til Dagbladet.

Videoen, som IDF har offentliggjort, er ikke verificeret af uafhængige kilder.

Den blodige konflikt mellem Israel og Hamas brød ud, efter at terrorbevægelsen den 7. oktober indledte et overraskelsesangreb på flere byer og kibbutzer i Israel.

Israel har anslået, at omkring 1.200 mennesker blev dræbt i den forbindelse, mens mere end 250 er meldt kidnappet og taget som gidsler af Hamas.

Siden erklærede Israel krig mod Hamas, og landet har efterfølgende angrebet Gaza fra både luften og landjorden.

Sundhedsmyndighederne i Gaza, som kontrolleres af Hamas, har oplyst, at mere end 11.000 mennesker er blevet dræbt i den forbindelse.

En stor del af dem skal være børn, lyder det.

Det er ikke muligt uafhængigt at verificere de drabstal, som Israel og Gaza har meldt ud.