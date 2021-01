Onsdag bragte vi her i B.T. historien om, at Putin skulle have bygget et kæmpe kompleks til 8 milliarder kroner ved Sortehavet, ifølge en viral video lagt op af Aleksej Navalnyj på Youtube.

Afsløringen kommer til at få store konsekvenser for Navalnyj, men den rammer også Putin og skaber en masse vrede og uro for ham og hans inderkreds.

Det mener analytiker Jens Worning, der er direktør i Policy Group og udenrigskommentator for Kristeligt-Dagblad.

»Putin er uden tvivl sindssygt vred over det her, og det får ham til at kigge sig omkring og spørge, hvorfor han ikke er blevet beskyttet mod det. Det skaber en masse uro.«

»Videoen er enormt troværdig og veldokumenteret. Der er ingen tvivl om, at Putin ikke har kunne bygge det her, for sin løn gennem de sidste årtier. Der er tale om korruption og bestikkelse. Det er et grotesk sted,« siger Jens Worning til B.T., og sætter flere ord på Putins herlighed.

»Det er jo overdådig luksus. Det overstiger, hvad Sovjet-ledere tidligere har bygget til sig selv. Det får Stalins mansion ved eliteområdet Valdai til at ligne en skurvogn.«

Hvad angår Navalnyj, så kan videoen skubbe hans skæbne i en retning, hvor han kommer til at sidde bag tremmer i nogle år.

»Han har virkelig dårlig odds for at komme ud af fængslet. Han har en betinget dom for bedrageri, som han har fået under en unfair rettergang, mener Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.«

» Det betyder, at han ikke må lave bedrageri igen. I dommen står der, at han skal møde op hver fjortende, og har han ikke kunne gøre, mens han har været i Tyskland. Det er noget, som sagtens kan give ham en straf på 3,5 års fængsel, og den her provokation hjælper ikke på hans sag. Så jeg tror, at han står foran et liv bag tremmer i en årrække.«

Livet bag tremmer kan dog også resultere i en endnu hårdere skæbne for Navalnyj.

Aleksej Navalnyj. Foto: Shamil Zhumatov Vis mere Aleksej Navalnyj. Foto: Shamil Zhumatov

»Det Navalnyj gør er med livet som indsats. Det er ikke til at vide, om han kommer levende fra fængslet. Der er flere Putin-kritikere der er døde under deres fængselsophold grundet manglende medicin og hård behandling. Det kan sagtens være, at der hænger en dødsdom over ham,« siger Jens Worning.

Han mener også, at det hele er planlagt nøje af Navalnyj. Han er lige nu et 'politisk superbrand' efter Novichok-angrebet, og det udnytter han.

»Navalnyj gør alt det her, få dage inden Joe Biden bliver indstillet som USAs næste præsident. Han lægger pres på Biden, og vil have ham til at bekende udenrigspolitisk kulør. Han beder Biden om at gå efter Putin og afslører de økonomiske forhold i den russiske statstop, for USA har musklerne til at komme til bunds i det, hvis det er den kurs, de vælger. Det er det, han appellerer til.«

Worning understreger, at alt det, der ske i Rusland lige nu, handler om departementsvalget i Rusland til september. Her vil Navalnyj gå rigtig langt for at sørge for, at Putins parti. Det Forenede Rusland, får et rigtig dårligt valg. Han vil trække Putin og Kreml i defensiven.

Men i den russiske befolkning er der fortsat 50 procent, der mener, at Navalnyj er en ballademager, mens 20 procent mener, at han er en god mand. Så Navalnyj lægger sit fokus på at presse Vesten til at gå ind i sagen.

Jens Worning understreger til sidst, at Putin uden tvivl har en kæmpe formue et eller andet sted i det netværk, han har af gamle venner, som han har givet store poster i store virksomheder.