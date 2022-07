Lyt til artiklen

»De hårde fakta er, at det er Putin, der har kontrollen.«

Den alvorlige gas-situation i Europa udviklede sig mandag endnu engang, idet det statslige russiske gasselskab Gazprom fra onsdag yderligere vil reducere gasforsyningen til Tyskland via gasrørledningen Nord Stream 1.

Til norske Børsen kalder gasanalytikeren i den norske bank SEB, Ole Hvalbye, det for 'dramatisk' og en 'stor nedskæring'.

Han mener ikke, der er nogle tekniske årsager – som Gazprom ellers har forklaret - til, at gassen ikke kan sendes som normalt.

I stedet bruger den russiske præsident, Vladimir Putin, gassen til at 'spille skak med Europa'.

»Lige nu er det gas, der dikterer den økonomiske situation i Europa, og Putin sidder på hanen. Det er ekstremt alvorligt,« siger Hvalbye til norske Børsen.

Han forklarer videre, at Putin og Gazprom – som han ser det – ikke umiddelbart tjener på, at der ikke er noget flow i gassen.

Derfor vurderer han, at Putin nu sigter efter 'indtægt versus mængdebalance'. Hvor han holder mængderne tilbage, så priserne presses op – så han kan finde 'balancen i at tjene flest mulige penge på mindst mulig gas'.

Videre forklarer Hvalbye, at det er som om, Putin står og trækker et håndtag frem og tilbage for gassen, alt efter hvad der sker.

»De hårde fakta er, at det er Putin, der har kontrollen, og Gazprom sidder på magten. Europæerne har ikke kontrol,« siger han.

Gazprom meldte mandag ud, at Nord Stream 1 ryger ned på cirka 20 procents kapacitet fra onsdag på grund af vedligehold af en gasturbine. I forvejen er leverancen dalet til 40 procent.

Det skete i juni i år. Årsagen var manglende dele til gasrørledningen, lød det. Men fra Tyskland lyder det omvendt, at der ikke er nogen tekniske grunde til at skære i forsyningen.

Gazprom har umiddelbart ikke givet nogen tidshorisont for, hvornår der skrues op for kapaciteten igen efter det kommende vedligehold.