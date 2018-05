Cambridge Analytica takker af efter Facebook-sag om datalæk, skriver avisen Wall Street Journal onsdag.

Analyseselskabet Cambridge Analytica, der kom i vælten i forbindelse med Facebooks verserende datasag, lukker ned.

Det skriver Reuters og AP, der citerer Wall Street Journal.

Avisen har været i kontakt med flere i virksomhedens moderselskab, SCL Group. Her bekræfter stifter Nigel Oakes, at begge selskaber lukker ned, skriver avisen.

Facebook er blevet udsat for massiv kritik, efter at det blev afsløret, hvordan det er lykkedes Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler.

De private data blev brugt i forsøg på at få Donald Trump valgt til præsident i USA.

I marts blev den administrerende direktør i firmaet, Alexander Nix, suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Men ikke længe efter april trådte manden, der blev sat ind for at holde stolen varm, Alexander Tayler, også tilbage fra stillingen.

Onsdag melder firmet så, at det lukker og slukker helt. Det sker angiveligt, fordi det har mistet kunder, og fordi det står til at skulle betale advokatregninger i forbindelse med sagen.

