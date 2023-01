Lyt til artiklen

Ruslands præsident kan om meget kort tid optrappe krigen i Ukraine og konflikten med Vesten på den allermest dramatiske vis.

Således rapporterer researchinstituttet Institute for the Study of War, at Ruslands præsident allerede i dag, onsdag, kan være på vej med meddelelsen om, at man vil indkalde yderligere hundredtusindvis af nye soldater.

»Putin kan annoncere en anden runde af mobiliseringen for at udvide sin hær i de kommende dage – muligvis så tidligt som 18. januar,« lyder analysen fra Institute for the Study of War.

Man konstaterer samtidig, at Kremls talsmand Dmitrij Peskov onsdag meddelte, at præsident Putin onsdag vil holde tale i Sankt Petersborg for at mindes 80-året for de sovjetiske styrkers sejr over nazisterne i Leningrad (nu Sankt Petersborg), Putins hjemby.

»Putin er glad for at benytte symbolske datoer til at henvende sig til det russiske folk, og visse russiske pro-krigsbloggere noterer, at han vil gribe denne mulighed for enten at deklarere mobilisering eller krig mod Ukraine,« skriver Institute for the Study of War.

»Ukrainske og vestlige efterretninger har også gentagne gange advaret om Putins forberedelser på mobilisering planlagt til midten af januar,« lyder analysen.

Ukrainsk militær har ifølge CNBC i en opdatering vurderet, at Rusland vil indkalde yderligere 500.000 russere for at »skabe strategiske reserver«.

Rusland har tidligere ved flere lejligheder afvist, at man vil indlede en ny bølge af mobilisering.

I september måned sidste år indkaldte man 300.000 nye rekrutter, hvilket skabte uro i landet.