Mundbind, afstand og en masse sprit.

Sådan husker mange af os nok tiden under covid-19.

Men på grund af Kinas meget stramme coronahåndtering, der endte med at blive ophævet efter voldsomme demonstrationer, har den kinesiske befolkning ikke opnået flokimmunitet.

Og det er et problem, når det kinesiske nytår står for døren 22. januar 2023

Analyseinstituttet airfinity vurderer, at Kina 13 januar 2023 var oppe på 3,69 millioner smittede og hele 23.000 dødsfald om dagen.

Airfinity forventer dog, at dødstallet vil stige ti dage efter, så der således vil være op mod 25.000 dødsfald om dagen 23. januar.

I alt forventer analyseinstituttet hele 1,7 millioner dødsfald i Kina inden udgangen af april 2023 som følge af corona.

Eftersom Kina ikke selv melder ud, hvor mange mennesker der er smittet og døde af covid-19, har analyseinstituttet brugt data om tendenser fra regionale provinser i Kina.

I forbindelse med det kinesiske nytår, hvor flere kinesere forventer at rejse hjem til deres familier, opfordrer den kinesiske regerings sundhedsrådgiver Guo Jianwen folk til ikke at besøge ældre, der ikke tidligere har været smittet.

»Du har mange måder, hvorpå du kan vise, at du holder af dem. Du behøver ikke at bringe virussen hjem til dem,« fortæller Guo Jianwen til det kinesiske statsmedie CCTV, skriver The Guardian.

Airfinity forventer, at antallet af coronasmittede i Kina vil falde i slutningen af januar, men at kurven vil toppe omkring 3. marts.

Tilbage i starten af måneden ophævede Kina sit udrejseforbud.

Det betød, at kinesere igen kan rejse fra Kina til EU. Og derfor anbefalede EUs krisestyringsmekanisme, IPCR, EUs medlemslande til at coronateste indrejsende fra Kina, idet det formodedes, at coronasmitten var meget stor i Kina.