Det endelige antal konservative sæder kan svinge mellem 311 og 367, forudser YouGov i måling to dage før valg.

Premierminister Boris Johnsons konservative parti står til at vinde et flertal på 28 sæder ved det kommende valg i Storbritannien torsdag.

Det viser en ny måling fra YouGov tirsdag.

Det er et betydeligt fald sammenlignet med en prognose i sidste måned.

Den nye meningsmåling forudser, at de konservative vinder 339 af de i alt 650 pladser i parlamentet.

Det er en forbedring sammenlignet med valget i 2017, men et markant fald fra en måling i november, der gav de konservative et flertal på 68 sæder.

Ifølge YouGov kan det endelige antal konservative sæder svinge mellem 311 og 367.

- Dette betyder, at vi absolut ikke kan udelukke, at valget i 2019 ender uden et klart flertal i parlamentet - og vi kan heller ikke udelukke et større konservativt flertal, udtaler YouGovs direktør for politisk og social forskning, Anthony Wells, i en erklæring.

Oppositionspartiet Labour står til at vinde 20 sæder mere sammenlignet med målingen i november. Således står Jeremy Corbyns parti nu til at vinde 231 sæder i parlamentet.

Det er et tab på 12 pladser sammenlignet med valget i 2017.

