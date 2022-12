Lyt til artiklen

Der er næppe nogen tvivl om, at Ukraine er de russiske styrkers primære mål.

Men det betyder ikke, at ukrainerne er de eneste ofre for den russiske præsident, Vladimir Putins, krig.

Sådan lyder det i en analyse af Dionis Cenuşa, der er forsker ved Eastern Europe Studies Centre. Det skriver Sky News.

For de russiske angreb på det ukrainske territorium har også haft 'umiddelbare følger' for et af Ukraines nabolande.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Nemlig Moldova.

Ifølge det britiske medie har Dionis Cenuşa fortalt den militære britiske tænketank RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), at presset på Moldova 'intensiveres', efterhånden som krigen trækker ud – og det skyldes flere ting.

Blandt andet påvirker det Moldova, at den ukrainske infrastruktur for tiden bliver ramt af storstilede russiske angreb, som eksempelvis påvirker strømforsyningen.

For Moldova får en del af sin strømimport fra netop Ukraine.

Derudover – hævder Cenuşa – udnytter Moskva også forholdene omkring leveringen af naturgas til Moldova.

»I betragtning af Moldovas afhængighed af ikke bare russisk gas, men også af elektricitet produceret af russisk gas i udbryderregionen Transnistrien, så forstærker manglen på de konsistente gasstrømme til Moldova konsekvenserne af energikrisen, der begyndte i 2021,« forklarer den politiske analytiker ifølge Sky News.

Eksempelvis har det russiske gasselskab Gazprom sænket mængden af gas, man sender til Moldova – angiveligt på grund af problemer med at levere det gennem Ukraine.

»Aggressionen mod Ukraine er også indirekte rettet mod Moldova, som dermed er blevet et sekundært offer. Derudover udnytter Rusland energisektoren til at lægge pres på de moldoviske myndigheder, som står over for alvorlige dilemmaer på grund af deres dobbelte afhængighed af russisk gas og elektricitet leveret fra Transnistrien,« forklarer Dionis Cenuşa.