Selvom der er meget, der endnu ikke vides om hændelserne, der de seneste dage har fundet sted på russisk territorium, er det med til at tegne et helt særligt billede:

»Rusland står over for en stadig mere alvorlig sikkerhedstrussel.«

Sådan lyder det i den seneste efterretningsanalyse, som det britiske forsvarsministerium har udsendt tirsdag morgen på baggrund af den seneste tids begivenheder.

I analysen ses der nemlig nærmere på de angreb, der i perioden fra 19. maj til 22. maj har fundet sted på russisk jord.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte krigen i Ukraine i slutningen af februar sidste år. (Photo by Alexey DANICHEV / SPUTNIK / AFP) Foto: Alexey Danichev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte krigen i Ukraine i slutningen af februar sidste år. (Photo by Alexey DANICHEV / SPUTNIK / AFP) Foto: Alexey Danichev/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt andet i regionen Belgorod, der grænser op til Ukraine.

Hen over de dage skal de russiske sikkerhedsstyrker ifølge analysen 'højst sandsynligt' have haft sammenstød med partisaner mindst tre steder i regionen.

»Partisanernes identitet er stadig ubekræftet, men russiske grupper, der er imod regimet, har påtaget sig ansvaret,« lyder det analysen.

Med det henvises der blandt andet til, at den tidligere russiske oppositionspolitiker Ilja Ponomarev – som skal være leder af modstandsgruppen 'Den Russiske Frihedslegion' – har hævdet, at man sammen med en anden gruppering skal have indtaget byen Kozinka nær den russiske grænse, ligesom man angiveligt også skulle være på vej mod byen Grajvoron.

I efterretningsanalysen fra det britiske forsvarsministerium lyder det, at 'den alvorligste hændelse' skal have fundet sted nær netop Grajvoron, hvor der udover ildkampe med håndvåben også skal have været en stigning i droneangreb.

»Rusland har evakueret flere landsbyer og har indsat ekstra sikkerhedsstyrker til området,« lyder det i analysen.

Selvom der endnu er meget, der ikke er verificeret i forbindelse med hændelserne, er de med til at tegne et vist billede:

»Rusland står over for en stadig mere alvorlig sikkerhedstrussel fra flere domæner i sine grænseregioner med tab af kampfly, improviserede sprængladningsangreb på jernbanelinjer og nu direkte partisangreb,« vurderes det.

Samtidig lyder det også i analysen, at Rusland formentlig vil forsøge at udnytte situationen:

»Rusland vil næsten helt sikkert bruge disse hændelser til at understøtte den officielle fortælling om, at det er offeret i krigen,« lyder det fra det britiske ministerium.