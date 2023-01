Lyt til artiklen

I det ene ringhjørne står manden med tilnavnet 'Putins kok'. I det andet står manden, der kaldes 'Skytten'.

Et skænderi ser ud til at være brudt ud mellem de to russiske profiler – og det kan muligvis være til gavn for manden øverst i magthierarkiet:

Nemlig præsident Vladimir Putin.

Sådan lyder det i hvert fald i en ny analyse, som er udarbejdet af den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), som løbende følger med i den russiske krig i Ukraine.

Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011.

Af den fremgår det, at en nylig strid er opstået mellem Jevgenij Prigozjin, der er en velhavende oligark, som står bag den berygtede lejehær Wagner-gruppen og blev kendt som 'Putins kok', og Igor Girkin, der er en tidligere efterretningsoberst og hærfører for prorussiske styrker i det østlige Ukraine, som nu især er kendt som en af de mest profilerede russiske militærbloggere.

Deres skænderi kan ifølge ISW være en del af en konkurrence blandt russiske nationalistiske grupper om at opnå politisk indflydelse i hjemlandet.

Striden mellem de to kom blandt andet til udtryk den 25. januar, hvor Girkin – som også går under tilnavnet 'Strelkov', der betyder 'Skytten' – beskyldte Prigozjin for bevidst at misforstå hans kritik af Prigozjins politiske forhåbninger og hans udnyttelse af informationsrummet og dreje det over til at være et angreb på Wagner-styrkerne, der kæmper i Ukraine.

»Girkin hævdede, at det Wagner-tilknyttede medie RiaFans interview med en unavngiven Wagner-kommandant, der beskyldte Girkin for at opgive stillinger i Donbas i 2014, var et forsøg på anonymt at miskreditere ham,« lyder det i analysen:

Her ses Igor Girkin i 2014.

»Girkin beskyldte også Prigozjin for at fortsætte med at forpligte Wagner-styrker til at støtte operationer i Syrien og i afrikanske lande i stedet for at indsætte lejesoldaterne i Ukraine for at vinde krigen.«

Det førte – næppe overraskende – til et modsvar fra Prigozjin, som ifølge ISW hævdede, at han ikke har nogen politiske ambitioner.

»Prigozjin gjorde også meget ud af at overdrive sin autoritet ved at hævde, at han ikke kan trække Wagner tilbage fra Afrika, fordi han 'gav et løfte til adskillige præsidenter', at han ville 'forsvare dem', og hævdede, at Wagner 'de facto' vandt den syriske krig,« vurderer den amerikanske tænketank.

Derefter inviterede Prigozjin 'på sarkastisk vis' Girkin til at slutte sig til en af Wagners angrebsenheder i den besatte Luhansk-region.

Jevgenij Prigozjin, der blev kendt som 'Putins kok', da han i sin tid optjente en massiv formue på lukrative cateringaftaler med Kreml, ses her sammen med Vladimir Putin i 2010.

Til det svarede Girkin, at han ville gøre det, hvis Prigozjin sendte ham en seriøs invitation.

»Prigozjin nedgjorde yderligere Girkin ved at sige, at Wagner ikke udsender invitationer og udtalte, at Girkin ikke ville være effektiv på frontlinjen, fordi han kun er interesseret i at promovere sig selv for økonomiske fordele,« lyder det i analysen.

Både Girkin og Prigozjin er kendte kritikere af den måde, den russiske præsident, Vladimir Putin, fører krigen på, da de ønsker at gå hårdere ind.

»De konkurrerer sandsynligvis om indflydelse og opbakning blandt prokrigspolitikere, der er desillusionerede over krigens fremskridt,« vurderer tænketanken.

Her ses et billede af Igor 'Stelkov' Girkin fra 2014.

»Mens begge har benægtet at have nogen politiske forhåbninger i Rusland, er de fortsat med at kritisere det russiske forsvarsministerium og Kreml i et forsøg på at øge deres fremtrædende plads i det russiske samfund på baggrund af russiske militære fiaskoer,« lyder det videre.

I sidste ende kan de to profilers offentlige skænderi dog muligvis ende med at være til Putins fordel, vurderer ISW.

Særligt Prigozjins angreb på Girkin:

»Prigozjin er meget fremtrædende i det russiske informationsrum, og mange milbloggere (militærbloggere, red.) har anklaget Girkin for at mangle kamperfaring og for fejhed som svar på denne udveksling (mellem de to, red.),« skriver tænketanken i analysen:

»Prigozjin kan måske have forsøgt at underminere Girkin for selv at opnå indflydelse i det nationalistiske rum – mens han samtidig, men ikke nødvendigvis bevidst, miskrediterede en af de mest fremtrædende Putin-kritikere.«