De mange ukrainske angreb på russiske fartøjer og anlæg på Krim indikerer én ting.

»En dynamisk kamp med angreb dybt inde på fjendens territorium er undervejs i Sortehavet.«

Sådan lyder det fra det britiske forsvarsministerium i den seneste analyse af krigens udvikling på X.

De seneste uger har således set en intensiveret ukrainsk angrebsbølge mod militære mål på den halvø, som Rusland indtog og annekterede i 2014.

Mest bemærkelsesværdigt blev et skibsværft ødelagt midt i september – og i den forbindelse blev flere skibe og en ubåd beskadiget – mens det i sidste uge gik ud over selve hovedkvarteret for den russiske Sortehavsflåde i Sevastopol.

Det britiske forsvarsministerium påpeger, at angrebene har været »mere ødelæggende og koordinerede end hidtil i krigen«.

Skaderne kaldes også »alvorlige«, men det lyder videre, at den russiske flåde »med stor sandsynlighed stadig er i stand til at udføre sine kerneopgaver med krydsermissilangreb (mod Ukraine, red.) og lokale sikkerhedspatruljer«.

Det anføres dog også, at flådens evne til at håndtere »bredere, regionale sikkerhedspatruljer og de facto-blokader af ukrainske havne vil blive forringet.

Hovedkvarteret for den russiske Sortehavsflåde er blevet stærkt beskadiget af missilangrebene. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

»Evnen til at forsvare egne aktiver i havne er sandsynligvis også blevet forringet,« lyder det fra britiske forsvarsministerium.

Tænketanken Institute for the Study of War (ISW) vurderer ligeledes, at de mange ukrainske angreb på Krim har svækket den russiske modstander.

»Ukraines asymmetriske taktik i Sortehavet forhindrer den russiske Sortehavsflåde i at operere frit, og tvinger Rusland til omplacere flådefartøjer,« lyder det her:

»Alt sammen en operationel udvikling af strategisk betydning.«

Det britiske forsvarsministerium:

»Det vil efter alt at dømme tvinge Rusland ind i reaktiv position, mens det understreger, at Ukraines militær kan underminere den symbolske og strategiske betydning, som det besatte Sevastopol med sin havn har i Kreml.«