Noget kunne tyde på, at Kreml muligvis er i gang med at forberede gennemførelsen af et såkaldt 'false flag'-angreb.

På russisk territorium.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af situationen.

Ifølge tænketanken ser flere ting ud til at indikere, at Kreml kan ved at opsætte informations-betingelserne forud for at kunne gennemføre et sådant angreb – som sandsynligvis kan have det formål, at man vil forsøge 'at genvinde offentlig støtte til krigen i Ukraine', idet man – formentlig – vil forsøge at få det til at se ud som om, de ukrainske styrker stod bag.

Ved en såkaldt 'false flag'-operation forsøger man at skjule, hvem der reelt stod bag en mission eller et angreb.

Efterfølgende vil den reelle bagmand kunne forsøge at bruge det som et påskud for selv at begå et angreb mod ens modstander.

»Kreml-propagandister er begyndt at fremsætte hypoteser om, at de ukrainske styrker går efter at invadere den russiske Belgorod-region, og andre russiske kilder har bemærket, at de russiske styrker er nødt til at genvinde kontrollen over Kupjansk i Kharkiv-regionen for at minimere truslen om et ukrainsk angreb,« oplyser ISW.

Den ukrainske Kharkiv-region grænser op til russiske Belgorod.

Tænketanken oplyser videre, at den slags påstande længe har cirkuleret i milbloggersamfundet, som tidligere har kritiseret den russiske militærkommando for håndteringen af krigen, efter de russiske soldater trak sig fra den ukrainske Kharkiv-region tilbage i september.

»Russiske milbloggere intensiverede også den 22. november deres opfordringer til Rusland om at genvinde befriede territorier i Kharkiv-region, idet de hævder, at sådanne forebyggende foranstaltninger vil kunne stoppe ukrainerne fra at udføre overfaldsoperationer i retning fra Kupjansk og Vovtjansk,« lyder det i analysen.

Derudover har guvernøren i Belgorod, Vyacheslav Gladkov, også offentliggjort optagelser, der viser opførelsen af forsvarslinjen 'Zasechnaya' langs grænsen mellem Ukraine og Belgorod.

Alt det kan ifølge den amerikanske tænketank pege i retning mod, at Kreml kan være ved at lægge grundstenene for muligheden for at gennemføre et angreb på egen grund – for derefter at rette skylden mod Ukraine.

Derudover kan påstandene om et muligt ukrainsk angreb mod russisk grund også have til formål at skræmme befolkningen:

»Russiske påstande om et forestående ukrainsk angreb på Belgorod-regionen er absurde og har kun til formål at skræmme offentligheden til at støtte krigen,« lyder det i ISWs vurdering af sagen:

»Ukraine har ingen strategisk interesse i at invadere Rusland og ingen evne til at gøre det i et sådant omfang.«

Der kan ifølge ISW også være et andet formål fra Kremls side med at puste til spekulationer om, at Ukraine vil angribe eller invadere russisk territorium:

»De kan også være være en del af Kremls indsats for at anerkende og formilde det russiske, nationalistiske pro-krigssamfund. Russiske milbloggere har gentagne gange anklaget Kreml og det russiske forsvarsministerium for at undlade at forsvare Rusland, inklusive de nyligt annekterede territorier (de ukrainske regioner Kherson, Donetsk, Luhansk og Zaporizjzja, red.),« lyder det i analysen:

»Kreml vil dog næppe være i stand til at geninvadere Kharkiv-regionen som disse nationalistiske personer kræver.«