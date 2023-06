Selvom det væbnede oprør, som lederen af den private hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, indledte i weekenden, er overstået, kan det samme ikke siges om følgerne af det.

Det vides nemlig ikke, om den aftale, som er blevet indgået, kan få betydning for det russiske forsvarsministerium.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i en analyse af situationen.

I den lyder det, at det endnu er uvist, hvordan aftalen, som blandt andet blev indgået mellem Prigozjin og Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, vil blive implementeret:

Her ses Jevgenij Prigozjin forlade hovedkvarteret ved det sydlige militærdistrikt den 24. juni.

»Konsekvenserne af Lukasjenko-Prigozjin-aftalen for ledelsen af det russiske forsvarsministerium er også stadig tvetydige. Nogle russiske kilder, herunder interne Kreml-kilder, der er citeret af Meduza (et uafhængigt russisk medie, red.), antyder, at Kreml måske overvejer ændringer i forsvarsministeriets ledelse som en del af aftalen,« lyder det.

Det bør bemærkes, at der ikke er nogen officielle meldinger om det, og at der er tale om spekulationer.

I analysen – som blev bragt søndag eftermiddag amerikansk tid – lyder det videre fra ISW, at den russiske hærchef, Valerij Gerasimov, og den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har været fraværende siden oprøret begyndte fredag.

»Nogle russiske kilder antyder, at Aleksej Djumin – den nuværende guvernør for Tula-regionen og tidligere sikkerhedsofficer for Putin og tidligere chef for Ruslands Specialstyrker – kan erstatte Sjojgu som forsvarsminister, selvom ISW ikke kan bekræfte disse spekulationer,« oplyses det videre.

ARKIVFOTO af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Mandag morgen skrev det statsejede, russiske nyhedsbureau RIA dog, at Sjojgu skal have besøgt nogle af de russiske soldater, der deltager i landets 'militæroperation' i Ukraine, som russerne kalder krigen.

Hvis det er korrekt, er det i så fald forsvarsministerens første offentlige optræden siden weekendens mytteri.

Det er dog ikke bekræftet, hvornår hans besøg helt præcist fandt sted.

Det vides ikke, om der er hold i spekulationerne, men hvis der er, vil det være en sejr for Wagner-chefen, vurderer ISW:

Her ses Wagner-medlemmer i russiske by Rostov ved Don den 24. juni.

»Enhver ændring i forsvarsministeriets ledelse ville især repræsentere en betydelig sejr for Prigozjin, som retfærdiggjorde sit væbnede oprør ved direkte at anklage Sjojgu og Gerasimov for titusinder af russiske soldaters død i Ukraine,« lyder det i analysen.

I den seneste analyse fra ISW, der er udgivet tirsdag dansk tid, lyder det, at det endnu er uvist, om Kreml vil udskifte Sjojgu og Gerasimov:

"Men det er usandsynligt, at Kreml vil foretage så drastiske ændringer i kommandoen med det samme, da det ville være at give efter for Prigozjins krav. ISW har tidligere vurderet, at Putin værdsætter loyalitet, og Sjojgu og Gerasimov har demonstreret deres loyalitet over for Putin," lyder det i analysen.

Prigozjin har den seneste tid været i en bitter strid med netop Valerij Gerasimov og Sergej Sjojgu.

Konflikten kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.