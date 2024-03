Flere ting kan tilsyneladende være ved at indikere, at Rusland er ved at forberede sig på det, der beskrives som »en storstilet konventionel konflikt med Nato.«

»Ikke lige med det samme, men sandsynligvis på kortere sigt, end nogle vestlige analytikere oprindeligt har antaget.«

Sådan lyder det i hvert fald i en ny analyse, som den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) står bag.

»Flere russiske finansielle, økonomiske og militære indikatorer tyder på, at Rusland er ved at forberede sig på en storstilet konventionel konflikt med Nato,« lyder det helt konkret.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her tale under et møde i Moskva 20. marts. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her tale under et møde i Moskva 20. marts. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

I analysen henvises der blandt andet til, at den russiske præsident, Vladimir Putin, den 19. marts mødtes med lederne af fraktionerne i den russiske Statsduma, hvor han ifølge ISW skitserede prioriteterne for sin femte præsidentperiode.

Derudover henvises der til udtalelser, som andre højtstående personer er kommet med:

»Den polske præsident, Andrzej Duda, understregede i et interview med CNBC den 20. marts, at Putin intensiverer bestræbelserne på at gøre Rusland til en krigsøkonomi med det formål at kunne angribe Nato allerede i 2026 eller 2027, og han henviste til uspecificeret tysk forskning,« lyder det i analysen.

ISW fremhæver også udtalelser fra den danske forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V):

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her under et møde i Moskva 20. marts. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her under et møde i Moskva 20. marts. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

»Den danske forsvarsminister udtalte den 9. februar, at nye efterretninger indikerer, at Rusland kan forsøge at angribe et Nato-land inden for tre til fem år, en fremskyndet tidslinje fra Natos rapporterede vurdering i 2023,« lyder det.

I analysen lyder det dog også, at »tidslinjen for genoprettelsen af en betydelig russisk konventionel militær trussel i høj grad afhænger af de økonomiske ressourcer, Putin er villig til at sætte ind på militære indsatser«.

Blandt andet henviser tænketanken til, at Putin under mødet i Statsdumaen forsøgte at signalere, at Ruslands langsigtede finansielle stabilitet vil kræve, at »man i det mindste påfører nogle velhavende industrialister siloviki (russiske stærke mænd med politisk indflydelse) en vis smerte«.

»Putin er sandsynligvis klar over, at økonomiske indgreb mod siloviki-industrien kan risikere at ødelægge det politiske forhold, Putin har opbygget til dem, og han forsøger at afbøde disse konsekvenser,« lyder det i analysen, som påpeger:

»I mangel af andre forklaringer på Putins tilsyneladende forberedelser til at risikere at skade sit forhold til velhavende russiske klienter – og i sammenhæng med de fortsatte meddelelser om planer om at udvide det russiske militær – er Putins forsøg på at skabe betingelser for at stabilisere Ruslands økonomi og finanser højst sandsynligt en del af de russiske økonomiske og indenrigspolitiske forberedelser til en potentiel fremtidig storkonflikt med Nato og ikke kun til en langvarig krig i Ukraine.«

Det er værd at bemærke, at der er tale om en analyse af situationen, som løbende kan ændre sig.