Én mand har måske reddet Donald Trumps præsidentskab for ham.

Sådan lyder det i en analyse af den mere end 400 sider lange - og længe ventede - rapport om russisk indblanding i præsidentvalgkampen fra specialanklager Robert Mueller.

Bag analysen står Chris Cillizza, der er redaktør og politisk kommentator ved CNN.

Han peger på, at den tidligere advokat i Det Hvide Hus - Don McGahn - har spillet en afgørende rolle i forløbet.

ARKIVFOTO af Don McGahn og Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere ARKIVFOTO af Don McGahn og Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO

Det er dog ikke fordi, at den amerikanske præsident Donald Trump er synderligt glad for den tidligere advokat for tiden:

'Udtalelser om mig bliver givet af specifikke personer i 'Den skøre Mueller-rapport', som i sig selv er skrevet af 18 vrede Trump-hadende demokrater, der er opfundet og fuldstændig usande. Pas på folk, der tager såkaldte 'noter', når noterne ikke fandtes, indtil der var brug for dem,' skrev Trump fredag på Twitter.

Med henvisningen til folk, der tager noter, hentyder Donald Trump med al sandsynlighed til Don McGahn, der har afgivet forklaring til Robert Mueller.

Af advokatens forklaring i rapporten fremgår det, at McGahn tilbage i juni 2017 fik en opringning af præsidenten og blev bedt om at få Mueller fyret fra posten som specialanklager på sagen.

Og da det året efter kom frem, at præsidenten havde forsøgt at blande sig i efterforskningen ved at få Mueller fjernet, skal præsidenten have indkaldt McGahn til et møde i Det Ovale Værelse og forsøgt at presse ham til at benægte, at det var sket.

Samtidig fremgår det af rapporten, at Trump i den forbindelse undrede sig over, hvorfor McGahn havde taget noter under deres møder:

»Hvorfor tager du noter? Advokater tager ikke noter. Jeg har aldrig haft en advokat, som tager noter,« skal præsidenten ifølge rapporten have sagt.

Don McGahn nægtede dog ved begge lejligheder at efterkomme præsidentens ønsker.

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

I stedet for at foretage opringningen til justitsministeriet i sommeren 2017 og bede om at få Mueller fjernet, truede McGahn med at sige op.

Han sagde derefter til den daværende stabschef i Det Hvide Hus, Reince Pirebus, at præsidenten havde bedt ham om at: 'Do crazy shit (gøre noget sindssygt, red.)'.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Da præsidenten året efter spurgte ind til, hvorfor han havde taget noter, svarede han ifølge rapporten, at han havde gjort det, fordi han er 'en rigtig advokat'. Samtidig nægtede han at ændre sin forklaring af det, præsidenten havde bedt ham om.

Det er netop det faktum, at McGahn ikke lyttede til Trump og efterkom hans ønske, der kan have reddet hans præsidentskab, skriver Chris Cillizza i sin analyse:

»McGahns to afvisninger om at imødekomme Trumps ønsker er afgørende omdrejningspunkter i præsidentskabet. Hvis McGahn havde valgt anderledes, end han gjorde - særligt den dag i juni 2017 - vil Trumps tid i Det Hvide Hus nok have set meget, meget anderledes ud i dag,« skriver den politiske kommentator i sin analyse hos CNN.

Hvis McGahn havde foretaget opringningen til justitsministeret for at få Mueller fyret, ville det ifølge Chris Cillizza havde udmundet i en 'politisk katastrofe', hvor Demokraterne ville have påstået, at præsidenten misbrugte sin magt til at beskytte sig selv.

Samtidig ville fyringen af Mueller næppe have haft betydning for konklusionerne i den rapport, der netop er blevet fremlagt - andet end at hele undersøgelsen ville ske med visheden om, at Trump havde forsøgt at påvirke den.

Noget, som ville få Trump til at se meget skyldig ud - selvom både han og hans inderste kreds i den nyligt offentliggjorte rapport ikke er blevet fundet skyldige i at have samarbejdet med russere op til præsidentvalget i 2016.

»Når man tænker på det, så er det sindssygt at tænke på, at Trump ønskede, at McGahn fyrede Mueller - særligt når det er det, der vil få dig til at se allermest skyldig ud,« skriver Chris Cillizza.

Så selvom Trump er vred på McGahn over, at han talte med Mueller og tog noter, så burde præsidenten ifølge den politiske kommentator være taknemmelig:

»Præsidenten bør takke sit held for, at McGahn vidste, hvad en fyring af Mueller ville betyde for Trumps præsidentskab - nemlig ødelægge det - og i stedet valgte han ikke at følge sin chefs ordre.«