Det er noget, der bliver beskrevet som 'en sårbarhed' for de russiske styrker.

Og på et større plan bliver det også kaldt en mulig 'nøglefaktor', når det kommer til, hvordan slaget ender med at falde ud i regionen.

Sådan lyder det i den seneste efterretningsanalyse fra det britiske forsvarsministerium, når det kommer til overgangsvejene over floden Dnepr, der løber gennem Ukraine.

Særligt er der fokus på overgangene ved Kherson, hvor en del af de russiske tropper befinder sig.

Tirsdag var der ifølge det britiske forsvarsministerium nemlig meldinger fra det russisk-besatte Kherson om, at Antonovskiy-broen over Dnepr-floden var blevet ramt af ukrainske styrker.

»Det er meget sandsynligt, at broen forbliver brugbar – men den er en vigtig sårbarhed for de russiske styrker,« lyder det i analysen.

Årsagen til det er, at der ikke er særligt mange overgangsmuligheder over floden i det område.

»Det er én af kun to vejkrydsningssteder over Dnepr, som Rusland kan bruge til at forsyne eller trække sine styrker tilbage i det territorium, det har besat vest for floden,« oplyses det i efterretningsanalysen.

Det område omfatter byen Kherson, som russerne indtog i begyndelsen af invasionen af nabolandet – og som er 'politisk og symbolsk vigtig' for Rusland.

Derfor er der ifølge analysen lagt op til, at kontrollen over overgangene kan blive altafgørende for udfaldet for kampene i området:

»Kontrol af Dnepr-overgange vil sandsynligvis blive en nøglefaktor i resultatet af kampene i regionen,« skriver ministeriet.

En stor del af de russiske tropper befinder sig lige nu i det østlige Ukraine, hvor man forsøger at besætte hele Donbas.

Mens de kampe står på, har de ukrainske styrker den seneste tid udført modangreb mod russiske styrker i det sydlige Ukraine, herunder i Kherson, i et forsøg på at genvinde territorium.