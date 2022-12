Lyt til artiklen

Det er sket flere gange den seneste tid:

Russerne har sendt massive byger af missiler ind over nabolandet Ukraine – særligt for at ramme den kritiske infrastruktur. Men det mønster kan blive brudt de kommende dage.

Det oplyser det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse af krigen, der nu har stået på i mere end ti måneder.

»Den 29. december 2022 indledte de russiske styrker endnu en bølge af langdistanceangreb over hele Ukraine, igen primært rettet mod eldistributionsnettet,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Siden oktober har Rusland opretholdt et generelt mønster med at gennemføre en intensiv bølge af angreb hver syvende til tiende dag.«

Årsagen til, at russerne har gjort det på den måde, kan ifølge det britiske forsvarsministerium være 'et forsøg på at overvælde det ukrainske luftforsvar'.

Men noget i det mønster kan ændre sig de kommende dage:

»Der er en realistisk mulighed for, at Rusland vil bryde dette mønster for at slå til igen i de kommende dage i et forsøg på at svække moralen i den ukrainske befolkning i løbet af nytårs-feriedagene,« lyder det i analysen.