Noget kunne tyde på, at den russiske forårsoffensiv på de ukrainske slagmarker efterhånden er ved at nærme sig en kulmination.

En kulmination, der formentlig mere kan være et vendepunkt. For russerne.

Sådan lyder det i en ny analyse fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), når man tager et kig på de seneste meldinger fra Ukraine.

»Udtalelser fra ukrainske militærembedsmænd om tempoet og udsigterne for de nuværende russiske offensive operationer kan tyde på, at den samlede russiske forårsoffensiv kan nærme sig kulminationen,« lyder det.

Her ses et billede af ukrainske soldater nær frontlinjen ved byen Bakhmut den 17. marts. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Her ses et billede af ukrainske soldater nær frontlinjen ved byen Bakhmut den 17. marts. Foto: ARIS MESSINIS

Tænketanken henviser blandt andet til, at en talsmand for de østlige ukrainske styrker, oberst Serhiy Cherevaty, søndag udtalte, at Rusland ikke var i stand til at samle tilstrækkelige styrker til den forventede store offensiv i Donbas.

Derudover bemærkede han, at de nuværende russiske offensive aktioner – ifølge ham – ikke kan kaldes en 'større strategisk operation'.

»Cherevaty understregede, at de russiske styrker ikke engang kan fuldføre den taktiske erobring af Bakhmut, hvilket understøtter ISW's vurdering af, at Wagner-gruppens offensiv nær Bakhmut sandsynligvis nærmer sig kulminationen,« lyder det i analysen.

Tænketanken skriver videre, at de russiske styrker også ser ud til at kæmpe andre steder langs frontlinjen.

Ukrainske soldater afhyrer her en howitzer mod russiske positioner nær Bakhmut den 17. marts. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Ukrainske soldater afhyrer her en howitzer mod russiske positioner nær Bakhmut den 17. marts. Foto: ARIS MESSINIS

Blandt andet især ved byen Avdijivka i Donetsk-regionen og ved Vuhledar-området, som ligger i samme region.

En talsmand for de ukrainske forsvarsstyrker i området, Oleksiy Dmytrashkivskyi, hævdede ifølge ISW ligeledes søndag, at de russiske styrker fornyede fokus på Avdijivka har ført 'til store russiske tab'.

»Ukrainske militærembedsmænd fortsætter desuden med at indikere, at massive russiske tab i Vuhledar-området alvorligt forringer den russiske offensive kapacitet i Donetsk-regionen,« lyder det i analysen.

De store russiske tab har – angiveligt – ført til, at den russiske militærledelse er blevet afhængige af deres reservestyrke for 'at opveje og kompensere' for tabene.

Det tyder ifølge ISW alt i alt på, at de 'russiske kampkapaciteter i den vestlige Donetsk-region er stærkt forringet'.

»Den samlede russiske forårsoffensiv nærmer sig dermed sandsynligvis kulminationen,« skriver tænketanken i sin analyse.

ISW vurderer, at de igangværende russiske offensiver langs Svatove-Kreminna-linjen, omkring Bakhmut og langs Avdijivka- og Vuhledar-frontlinjerne 'ikke har formået at opnå mere end gradvise taktiske gevinster i de første par måneder af 2023':

»Rusland har engageret de omkring 300.000 mobiliserede soldater, der blev indkaldt under den delvise mobilisering i september 2022 med det formål at jagte en forårsoffensiv, til disse forskellige offensive indsatser,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Hvis 300.000 russiske soldater ikke har været i stand til at give Rusland en afgørende offensiv kant i Ukraine, er det højst usandsynligt, at engagementet af yderligere styrker i fremtidige mobiliseringsbølger vil give et dramatisk anderledes resultat i år. Ukraine er derfor godt positioneret til at genvinde initiativet og iværksætte modoffensiver i kritiske dele af den nuværende frontlinje.«