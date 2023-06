En tilsyneladende paranoid stemning i den russiske embedsstab har efter sigende ført til nogle helt særlige 'fortolkninger' af krigstidslovgivningen.

Og det skal blandt andet være gået ud over en jakke.

Sådan lyder det i det britiske forsvarsministeriums seneste efterretningsanalyse af den russiske krig i Ukraine.

»Nogle lokale russiske sikkerhedsembedsfolk fortolker sandsynligvis Ruslands drakoniske (strenge, red.) krigstidslovgivning til at betyde, at offentlig fremvisning af blå og gule genstande er forbudt, fordi det kan vise diskret støtte til Ukraine,« lyder det.

Det ukrainske flag har farverne gul og blå – og i flere lande er eksempelvis bygninger blevet lyst op i netop de farver for at vise støtte til det krigshærgede land.

»Den 9. maj 2023 blev en plejehjemsmedarbejder angiveligt anholdt efter at have været iført en blå og gul jakke på arbejde,« lyder det i efterretningsanalysen.

Forleden anholdt den russiske nationalgarde også en 22-årig mand i Volkhov nær Skt. Petersborg.

Årsagen var, at han fremviste et blåt og gult flag – som dog senere viste sig at være det blå og gule flag for Ruslands egne luftfartsstyrker, lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YVnIr3Aa9L





»Indgrebene fremhæver usikkerheden i en paranoid russisk embedsstab om, hvad der er og anses for tilladt i et stadig mere totalitært system,« lyder vurderingen i analysen.

Det oplyses også, at kritikken af anholdelsen er 'kommet fra en uventet kant' – nemlig fra det ultranationalistiske, pro-krigsorienterede liberale demokratiske parti:

»Partiets eget branding består af gult på en blå baggrund,« lyder det i analysen.