Da den russiske præsident, Vladimir Putin, fredag svarede på spørgsmål om 'den særlige militæroperation', blev der blandt andet spurgt ind til den ukrainske modoffensiv.

Det svar, han gav, er ifølge en analyse udarbejdet af den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) 'bemærkelsesværdigt'.

Spørgsmålet, som Putin fik, gik blandt andet på, om Rusland havde formået at 'neutralisere det offensive potentiale i Kyiv-regimet', lyder det ifølge en udskrift, som er bragt på Kremls hjemmeside.

»For det første kan det med absolut sikkerhed konstateres, at denne offensiv er begyndt. Dette fremgår af brugen af ​​strategiske reserver af den ukrainske hær,« svarede han.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her den 9. juni. Foto: Host Photo Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

Videre udtalte Putin, at kampene havde stået på i fem dage, og at de havde været 'meget intense'.

»Fjenden havde ikke succes i nogen af ​​sektorerne,« hævdede han:

»Alt dette opnås takket være vores soldaters tapperhed og heltemod, den korrekte organisation, den korrekte kommando og kontrol af tropperne og den høje effektivitet af russiske våben, især moderne våben.«

»Under alle omstændigheder kan det konstateres, at alle modoffensive forsøg, der indtil videre er gjort, er slået fejl. Men det offensive potentiale for tropperne fra Kyiv-regimet er stadig intakt,« tilføjede han senere.

Særligt sidstnævnte bemærkning er ifølge den amerikanske tænketank 'en afvigelse fra tidligere Kreml-bestræbelser på at bagatellisere ukrainske modoffensiver':

»Putins diskussion af den ukrainske modoffensiv er en bemærkelsesværdig afvigelse fra hans tidligere distancerede tilgang til at diskutere slagmarkens realiteter og kan indikere, at Kreml lærer af sin tidligere mislykkede tilgang til retorisk at bagatellisere vellykkede ukrainske modoffensiver i 2022,« lyder vurderingen i analysen fra ISW.

»ISW rapporterede tidligere 2. maj, at Kreml angiveligt har taget en ny informationspolitik til sig, der pålægger embedsmænd ikke at bagatellisere udsigterne til en ukrainsk modoffensiv og fokusere på den russiske kamp mod vestligt leverede våbensystemer,« lyder det videre.

Krigen i Ukraine omtales i Rusland som 'en særlig militæroperation'.