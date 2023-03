Lyt til artiklen

Da Vladimir Putin og Xi Jinping mandag mødtes i den russiske hovedstad, gav de hinanden hånden og kaldte hinanden for 'kære ven'.

Men nogle detaljer i forbindelse med mødet kan være værd at bide mærke i.

For de kan – muligvis – give et fingerpeg om, hvad Kinas intention er i forbindelse med den russiske krig i Ukraine.

Sådan lyder det fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) og nogle eksperter, som nyhedsbureauet Reuters har talt med.

Mødet mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, løber frem til på onsdag. Foto: SERGEI KARPUKHIN Vis mere Mødet mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, løber frem til på onsdag. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Hvis man vender blikket mod tænketanken først, så bemærker den i en ny analyse, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, op til mødet 'tilbød en mere forbeholden vision for russisk-kinesiske relationer, end hvad Putin sandsynligvis søgte'.

»Xi og Putin reklamerede for styrken af de kinesisk-russiske forbindelser på deres møde den 20. marts, men kom med forskellige fortolkninger af omfanget af fremtidige forbindelser i artikler, de offentliggjorde den 19. marts,« lyder det i analysen.

Det henviser til, at den russiske præsident fik udgivet en artikel i et kinesisk statsmedie søndag, mens den kinesiske præsident fik udgivet en artikel i et russisk statsmedie.

»Putin publicerede en artikel, hvori han argumenterede for, at Rusland og Kina er ved at opbygge et partnerskab for dannelsen af en multipolær verdensorden i lyset af det kollektive Vestens søgen efter dominans og USA, der fører en politik med dobbelt-inddæmning af Kina og Rusland,« lyder det i analysen.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva den 20. marts. Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva den 20. marts. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

»Xi kom med et mindre aggressivt overordnet mål for de russisk-kinesiske relationer i sin artikel, hvori han bemærkede, at Rusland og Kina generelt forfølger en multipolær verdensorden, men ikke specifikt mod et modstridende Vesten.«

Ifølge tænketanken fokuserede Xi Jinping i stedet på at præsentere Kina om en tredjepartsmægler i krigen i Ukraine.

»Putin skrev, at Rusland hilser Kinas villighed til at 'spille en konstruktiv rolle i krisestyring' velkommen vedrørende krigen i Ukraine, men Putin håbede sandsynligvis på, at Xi ville indtage en tilsvarende aggressiv retorisk linje mod Vesten,« vurderer ISW i sin analyse.

Det er samtidig noget, som den amerikanske tænketank mener er 'bemærkelsesværdigt':

Den russiske præsident, Vladimir Putin, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, mødtes mandag i Moskva. Foto: SERGEI KARPUHIN/SPUTNIK/KREMLIN Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, mødtes mandag i Moskva. Foto: SERGEI KARPUHIN/SPUTNIK/KREMLIN

»Xis afvisning af eksplicit at bringe Kina på linje med Rusland i Putins forudsete geopolitiske konflikt med Vesten er en bemærkelsesværdig afvigelse fra Kinas erklærede 'no limits-partnerskab' med Rusland, der gik forud for begyndelsen på den russiske invasion af Ukraine,« lyder det i analysen, som tilføjer:

»Xis retorik tyder på, at han ikke er tilbøjelig til fuldt ud at give Rusland den økonomiske og politiske støtte, som Rusland har brug for for at vende tilbageslag i Ukraine.«

Vender vi blikket mod de eksperter, som Reuters har talt med om mødet mellem de to præsidenter, bemærker især den ene en detalje.

Ifølge Yu Jie, der er seniorforsker ved Asia-Pacific Programmet ved Chatham House i London, inkluderede Xis følge nemlig ikke umiddelbart nogen seniormedlemmer fra den kinesiske hær, Folkets Befrielseshær.

»Dette kan sende en klar besked om, at Beijing sandsynligvis ikke vil tilbyde nogen direkte militær støtte til Moskva på trods af, hvad nogle eksperter har hævdet,« siger hun.

Robert Murrett, der er vicedirektør for Institut for Sikkerhedspolitik og Jura ved Syracuse Universitet, ser nogle af de samme tegn:

»Kina ser ud til at være mere interesseret i at fungere som mægler for fredsinitiativer med hensyn til Ukraine end i at øge støtten til den russiske invasion,« siger han til Reuters.

Det er værd at bemærke, at ovenstående er umiddelbare vurderinger og analyser af situationen.

Forud for mødet mellem de to præsidenter fremlagde Kina tilbage i februar en 12-punkts plan, som landet håber kan føre til en løsning på Ukraine-krigen, samtidig med at forholdet til Rusland styrkes.

Men vestlige ledere har gentagne gange kritiseret Kina for ikke at ville fordømme Ruslands invasion af Ukraine.

Det har ført til vestlig kritik af Kina for at udgøre en form for diplomatisk skjold, som Rusland kan fortsætte sin fremfærd bag.

Xi Jinpings besøg i Rusland fortsætter tirsdag og onsdag.