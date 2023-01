Lyt til artiklen

De russiske styrker har den seneste uges tid gjort 'betydelige fremskridt og er brudt igennem' i særligt to ukrainske områder.

Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger en række russiske online-kommentatorer. Spørger man det britiske forsvarsministerium, får man et andet svar.

Det fremgår af den seneste efterretningsbriefing, som ministeriet har udgivet om situationen i det krigshærgede land.

»I løbet af de seneste seks dage har russiske online-kommentatorer hævdet, at russiske styrker har gjort betydelige fremskridt og er brudt igennem det ukrainske forsvar i to områder: I Zaporizjzja-regionen nær Orikiv og 100 kilometer mod øst i Donetsk-regionen nær Vuhledar,« lyder det i analysen.

Det britiske forsvarsministerium vurderer, at det er sandsynligt, at de russiske tropper har udført 'lokale, sonderende angreb' nær både Orikiv og Vuhledar.

Men:

»Det er højst usandsynligt, at Rusland rent faktisk har opnået væsentlige fremskridt,« lyder det videre.

I stedet er der muligvis tale om forsøg på at sprede misinformation:

»Der er en realistisk mulighed for, at russiske militærkilder bevidst spreder misinformation i et forsøg på at antyde, at den russiske operation er ved at opretholde momentum,« skriver ministeriet i sin efterretningsbriefing.