Det er ikke første gang, der er blevet udvekslet fanger under den russiske krig i Ukraine.

Men der er alligevel flere ting, der er værd at bemærke ved den fangeudveksling, der fandt sted søndag.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af udviklingen.

I den lyder det, at den berygtede russiske militærgruppe Wagner – der ledes af den ligeledes berygtede oligark Jevgenij Prigozjin, som tidligere var kendt som 'Putins kok' – søndag returnerede 130 ukrainske krigsfanger.

Det vides dog ikke, hvor mange russiske krigsfanger der blev returneret den anden vej.

Noget kan nu tyde på, at Wagner deltog i udvekslingen uafhængigt af det russiske forsvarsministerium, lyder det i analysen.

»Det russiske forsvarsministerium afveg fra sin normale rutine og bekræftede slet ikke fangeudvekslingen,« oplyser ISW blandt andet.

Samtidig var det Jevgenij Prigozjin, der delte en video, som viste Wagner-styrker være i gang med at forberede de ukrainske krigsfanger til udvekslingen.

»Manglen på bekræftelse fra det russiske forsvarsministerium sat over for Prigozjins engagement i udvekslingen kan tyde på, at Wagner-gruppen opretholder et niveau af autonomi (ret til selv at styre og bestemme, red.) fra det russiske forsvarsministerium og var i stand til at forhandle udvekslingen med den ukrainske regering uafhængigt af den russiske ministerium,« vurderer ISW i sin analyse.

Det er dog ikke det eneste bemærkelsesværdige ved fangeudvekslingen.

»I den opslåede video hævdede Prigozjin, at han beordrede Wagner-styrkerne til at forsyne ukrainske krigsfanger med mad og vand før deres løsladelse og ønskede dem personligt held og lykke og et godt helbred,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»En Wagner-tilknyttet milblogger bemærkede, at Wagners venlighed over for ukrainske fanger er særligt ukarakteristisk for en ensidig fangeudveksling, der angiveligt ikke var koordineret med det russiske forsvarsministerium eller en anden enhed.«

I analysen pointerer den amerikanske tænketank også, at Wagner-gruppen er 'berygtet for mishandling af krigsfanger' og menes at have været 'involveret i adskillige højprofilerede og vidt udbredte henrettelser af både hjemvendte Wagner-fanger og ukrainske krigsfanger under Wagners kontrol'.

En tredje ting, som der blevet noteret vedrørende fangeudvekslingen, er tidspunktet for den – og hvad det kan sige om, hvorfor Wagner har valgt at gennemføre den.

Den Wagner-tilknyttede militærblogger kritiserede nemlig også Prigozjins beslutning om at løslade et så stort antal ukrainske soldater forud for en mulig storstilet ukrainske modoffensiv her under foråret.

»Prigozjins beslutning om at løslade så mange ukrainske krigsfanger på et sådant tidspunkt tyder sandsynligvis på, at udvekslingen returnerede værdifulde Wagner-medlemmer, som han (Prigozjin, red.) har til hensigt at omplacere på slagmarken,« vurderer ISW:

»Prigozjin har tidligere anklaget Wagner-fanger for at være forrædere og støttet deres henrettelse, men betingelserne for fangeudvekslingen den 16. april indebærer sandsynligvis, at han prioriterer en genopfyldning af de formindskede Wagner-enheder over for sin fortsatte indsats for at projicere sovjetisk brutalistisk styrke og appellere til de russiske ultranationalister.«