Noget tyder på, at de russiske myndigheder er i gang med at optrappe sine indikationer af såkaldte 'false flag'-angreb.

Og det kan der være en helt særlig årsag til.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i en analyse af krigen i Ukraine.

»De russiske myndigheder ser ud til at eskalere deres promovering af 'false flag'-informationsoperationer for at distrahere fra deres mangel på håndgribelige gevinster på slagmarken og bremse leveringen af vestlige kampvogne og anden støtte forud for forventede ukrainske modoffensiver,« lyder det i analysen.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under et møde i Moskva den 28. februar. Foto: GAVRIIL GRIGOROV Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under et møde i Moskva den 28. februar. Foto: GAVRIIL GRIGOROV

Med andre ord forsøger Kreml – tilsyneladende – at dække over den manglende succes ved at forsøge at få folk til at rette fokus andre steder hen.

Hvad er en 'false flag'-operation? Det er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det kan efterfølgende kunne bruges som påskud for et angreb.

Blandt andet har det russiske forsvarsministerium hævdet, at 'USA og dets medskyldige' er ved at planlægge at udføre en provokation i Ukraine, hvor der vil blive brugt giftige kemikalier, og man har anklaget Ukraine for at forberede angreb i det russisk-støttede Transnistrien i Moldova.

Den 19. februar hævdede det russiske ministerium også, at ukrainske embedsfolk planlægger et 'false flag'-angreb nær farlige radioaktive faciliteter i Ukraine – for så at give de russiske styrker skylden for at stå bag.

»Den russiske præsident, Vladimir Putin, genindførte bemærkelsesværdigt også en nuklear retorik i det russiske informationsrum under sin tale til den russiske føderale forsamling den 21. februar, hvor han annoncerede Ruslands hensigt om at suspendere sin deltagelse i START,« lyder det i analysen fra ISW med henvisning til atomnedrustningsaftalen New Start, som begrænser antallet af atomsprænghoveder, som USA og Rusland må have i deres beholdninger.

»Den nylige genopblussen af adskillige almindelige russiske informationsoperationer i form af 'false flag'-advarsler og slidte nukleare trusler antyder, at russiske embedsmænd i stigende grad forsøger at afbøde de informative virkninger af en fortsat mangel på russiske succeser på slagmarken samt at bremse leveringen af vestlige kampvogne og andet udstyr forud for forventede ukrainske modoffensiver,« vurderer ISW, som tilføjer:

»Det russiske forsvarsministerium og højtstående russiske embedsmænd vil sandsynligvis eskalere deres engagement i sådanne informationsoperationer, da den igangværende russiske offensiv i Luhansk-regionen nærmer sig en kulmination, og mulighederne for ukrainske modoffensiver vokser.«

I analysen understreger tænketanken, at man fortsat vurderer, at Rusland ikke har tænkt sig at gøre alvor af atomtruslerne.

De vurderes i stedet til at være en del af den russiske propagandamaskine, der har til formål at forsøge at afskrække Ukraine og Vesten.