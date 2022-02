»Dårligt planlagt og udført.«

Militæranalytikere hos det amerikanske Institut for Krigsstudier, ISW, har udgivet en vurdering af den russiske invasion af Ukraine – og ifølge den har Rusland fejlet på flere punkter – mens styrkerne særligt ét sted udgør en trussel.

»Rusland har fejlet i at omringe og isolere Kiev med automatiserede og luftbårne angreb, som man helt klart havde planlagt at gøre. Russiske styrker er nu engageret i mere direkte automatiserede fremryk ind i Kiev via en smal front på den vestlige bred af Dnipro-floden og via en bred front mod nordøst,« lyder det i analysen.

Derudover lyder vurderingen, at de russiske styrker midlertidigt ser ud til at have 'opgivet' forsøgene på at erobre Tjernihiv og Kharkiv.

»Fejlslåede russiske angreb på begge byer var dårligt planlagt og udført, og man mødte mere målrettet og effektiv modstand, end Rusland sandsynligvis havde regnet med,« lyder det.

Ifølge vurderingen er det de russiske styrker mod syd, der har haft mest succes – og udgør den største trussel lige nu:

»Den russiske succes i det sydlige Ukraine er den mest farlige og truer med at ødelægge Ukraines succesfulde forsvar og bagtropsaktioner i nord og nordøst.«

Fra vest er det lykkedes de russiske styrker at indtage byen Berdjansk, hvilket ifølge vurderingen kan udgøre en trussel for, at byen Mariupol kan blive omringet.

Mens alt det sker, må de russiske soldater – ifølge analysen – også kæmpe med interne problemer:

»De russiske tropper står over for øgede moral- og logistikproblemer, hvilket er forudsigelige konsekvenser af dårlig planlægning, koordinering og udmattelse efter angreb langs Ukraines nordlige grænse,« lyder det videre.

Ruslands militær gik ind i Ukraine natten til torsdag.

Ifølge Rusland skete det for at stoppe 'folkedrab' på prorussiske separatister i det østlige Ukraine. Siden har russiske soldater stået bag angreb på en lang række ukrainske byer i hele landet.