Torsdag gik hundredvis af kvinder på gaden for at demonstrere mod udnævnelsen af Brett Kavanaugh som højesteretsdommer. En demonstration, der endte med anholdelser af bl.a. komiker Amy Schumer og model Emily Ratajkowski.

Men trods kvindernes budskab og den dramatiske afslutning endte fokus på den barmfagre Emily Ratajkowski korte, hvide top, som hun bar uden bh under.

Det har fået Amy Schumer til at lange ud efter de mange mennesker, der på de sociale medier har kommenteret modellens bryster nedsættende i stedet for at koncentrere sig om den alvorlige sag, hvor højesteretsdommer Brett Kavanaugh anklages for at have begået overgreb.

'Folk troller Emily Ratajkowski, fordi hun ikke havde bh på, da hun blev anholdt. For det første havde jeg heller ikke bh på. I 'hvad man tager på, når man bliver tilbageholdt i fire timer på en dag med 30 grader efter en to timer lang march'-håndbogen bliver bh'er ikke anbefalet. Emily ofrede sig selv i kampen for at beskytte kvinders ret til selv at vælge, hvad de vil gøre med deres egne kroppe,' skriver den 37-årige komiker på Instagram.

Komiker Amy Schumer og model og skuespiller Emily Ratajkowski blev tilbageholdt af politiet, da de deltog i en demonstration mod udnævnelsen af Brett Kavanaugh som højesteretsdommer i USA.

'Har du også skrevet rasende tweets til - jeg ved snart ikke - én, der har krænket nogen? Jeg gætter på 'nej'. Du gemmer din vrede til ofrene eller en smuk kvinde, du føler dig truet af.'

De to kvinder blev anholdt, da de torsdag deltog i en demonstration i Washington sammen med mere end 300 andre hovedsageligt kvinder, som forsøgte at påvirke de senatorer, der lørdag skulle stemme om Brett Kavanaughs kandidatur til højesteret.

De mange demonstranter blev senere tilbageholdt af politiet i et af Senatets bygninger, da folkemængden - siddende på gulvet - nægtede at forlade stedet.

Heriblandt var både Amy Schumer og Emily Ratajkowski, som da de blev spurgt af politiet, hvorvidt de ville arresteres, blot svarede 'ja'.

Fakta Derfor har nomineringen af en højesteretsdommer betydning Brett Kavanaugh er nomineret til embeddet som højesteretsdommer, som er en udnævnelse på livstid. Det er bl.a. en omdiskutteret og vigtig nominering, da højesteretsdommere har en afgørende stemme i store retssager med politisk betydning. Det forventes, at Brett Kavanaugh vil hjælpe de konservative med at dominere det ni mand store dommerpanel, når det kommer til afgørelser i mærkesager såsom abort, våbenkontrol og stemmeregler. Demokraterne og Repuplikanerne har hver deres foretrukne nominerede, da det kan have afgørende betydning, hvorvidt en dommer stemmer konservativt eller mere liberalt.

Trods protesterne og de vedvarende anklager om overgreb blev Brett Kavanaugh lørdag stemt ind og godkendt som højesteretsdommer.

50 senatorer stemte for, mens 48 stemte mod.

Men Amy Shumer fastholder sin modstand mod den omstridte højesteretsdommer, der i sidste uge deltog i en tårevædet høring, hvor både han og kvinden bag overgrebsanklagerne, Christine Blasey Ford, kom til orde.

'Alle dem, der skriver 'uskyldig, til det modsatte er bevist', har ikke set høringen. Nej, det var ikke en retssag. Men hvis du faktisk lyttede til Dr. Ford og derefter til Kavanaugh, ville du ikke være i tvivl. Det er derfor, det hedder en høring. Så du kan høre. Men det gjorde du ikke,' skriver Amy Schumer.

Historisk drama: Se videoen foroven, hvor en stærkt berørt Brett Kavanaugh forsvarer sig mod beskyldningerne om seksuelle overgreb.

Christine Blasey Ford under høringen. Brett Kavanaug hunder høringen.