Selvom det er en af de største turistattraktioner i Amsterdam, så skal der ændres på det.

Det er borgmester Femke Halsema, der er kommet med forslag til, hvad man skal gøre med det berømte Red Light District.

Specielt for unge mennesker har byområdet været en meget populær turistattraktion.

Men Femke Halsema ønsker radikale ændringer, der blandt andet skal få de prostituerede væk fra at tilbyde sig i vinduerne, skriver Reuters.

Man vil beskytte sexarbejderne for de stirrende turister og samtidig bekæmpe det stigende problem med menneskesmugling.

»Jeg tror, at der er mange kvinder, som arbejder der og føler sig ydmyget og grinet af, og det er en af grundene til, at vi overvejer at ændre på det,« siger den kvindelige borgmester.

Hun siger samtidig, at man ikke har planer om at gøre prostitution ulovligt.

Red Light District er et område i Amsterdam, hvor man kan købe sig til sex, men det er også et område, hvor der bliver solgt stoffer.

Mange turister tager derhen om aftenen bare for at se stedet, og det vil man altså undgå.

Nu vil man kigge nærmere på de muligheder, man har fremlagt for at ændre området.

Det indebærer blandt andet, at man formentlig vil lukke nogle bordeller og rykke dem til et andet sted i byen og generelt set skære ned på antallet.

Man har også snakket om at oprette et decideret erotisk område i Amsterdam, hvor der vil være en tydelig indgang.