Millioner af turister valfarter hvert år til Amsterdam.

Myndighederne i byen tager nu drastiske midler i brug for at begrænse antallet af besøgende, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Især er hollænderne trætte af de mange, der bliver tiltrukket af byens lempelige lovgivning om euforiserende stoffer, mens andre søger mod byens berømte Red Light District.

Derfor har bystyret nu besluttet, at der ikke længere må bygges nye hoteller i byen.

»Vi ønsker at gøre og holde byen livlig for beboere og besøgende. Det betyder: Ingen overturisme, ingen nye hoteller og ikke mere end 20 millioner hotelovernatninger af turister om året,« lyder et i en erklæring fra byen.

Et nyt hotel i Amsterdam kan kun blive en realitet, hvis et andet lukker, hvis antallet af sovepladser ikke stiger, og hvis det nye hotel bliver bedre, for eksempel mere bæredygtigt.