De kommer for at købe sex, tage stoffer eller bare gå balalajka et par dage.

I Amsterdam er myndighederne alvorligt trætte af de mange turister, der kommer for at besøge byens sagnomspundne red light district eller nyde godt af landets lempelige rusmiddelslovgivning.

Derfor har de kommunale embedsmænd og politikere søsat en kampagne, som skal få den særlige gruppe af feststemte turister til at holde sig væk, skriver CNN.

Bystyret ønsker at begrænse uroen og balladen og styrke byens omdømme – ikke midst af hensyn til de lokale beboere.

Amsterdams Red Light District. (Arkivfoto) Foto: Peter Dejong Vis mere Amsterdams Red Light District. (Arkivfoto) Foto: Peter Dejong

»Nogle selskaber misbruger Amsterdams image til at sælge det som et sted med 'ubegrænsede muligheder',« forklarer viceborgmester Sofyan Mbarki i en udtalelse fra bystyret.

»Som et resultat af det, tror nogle grupper af gæster, at det er en by, hvor alt er tilladt. Denne form for turisme, såvel som at målrette tilbud med disse grupper, ønsker vi ikke hos de kommunale myndigheder.«

Konkret giver det sig udslag i at begrænse antallet af flodkrydstogter, indføre tidligere lukketider for barer, klubber og vinduebodeller, og forbyde hashrygning i visse dele af byen.

De nye tiltag er del af et større initiativ for at begrænse masseturismen og skal først endelig vedtages i byrådet 21. december.

En ny kampagne skal lægge en dæmper på gemytterne blandt en bestemt type turister i den hollandske hovedstad. (Arkivfoto) Foto: Kenzo TRIBOUILLARD Vis mere En ny kampagne skal lægge en dæmper på gemytterne blandt en bestemt type turister i den hollandske hovedstad. (Arkivfoto) Foto: Kenzo TRIBOUILLARD

Men dele af turisterhvervet i byen er allerede med på ideen:

»Vi skal af med billedet af sex, stoffer og rock and roll,« lyder det fra direktør Remco Groenhuijzen fra Mövenpick Hotel Amsterdam City Center.

»Det er ikke dårligt, at vi har en by, der er lidt på kanten. Men det er ikke et fripas til at komme her og opføre sig dårligt.«