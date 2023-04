Lyt til artiklen

Byen er blandt andet kendt for cannabis og vindues-prostitution, hvilket tiltrækker millioner af turister hvert år.

Men det er ikke alle, der er lige velkomne, for nu har Amsterdam lanceret en kampagne, der er målrettet uønskede turister.

Det skriver CNN.

Hvis du er en britisk mand

Hvis britiske turister søger på »polterabend Amsterdam«, »billigt hotel Amsterdam« eller »pubcrawl Amsterdam« på internettet, så vil der automatisk poppe en kampagnevideo op.

Videoen advarer om, hvilke konsekvenser det vil have for dem, hvis enten drikker for meget, tager stoffer eller laver ballade med deres adfærd.

En af videoerne viser en bevidstløs mand, der bliver på kørt på hospitalet. I teksten, der kører henover videoen, står der, »kommer til Amsterdam for at tage stoffer + mister kontrollen = tur på hospitalet + permanent helbredsskade = bekymret familie. Kommer du til Amsterdam for at tage stoffer? Så bliv væk.«

Amsterdams viceborgmester, Sofyan Mbarki, fortalte i forbindelse med lanceringen, at besøgende er velkomne, så længe de opfører sig pænt og ikke er til gene.

Kampagnen vil fortsætte til senere ud på året, og måske vil den også gå målrettet efter andre EU lande.