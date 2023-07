Amsterdam gider dem ikke mere.

Turisterne.

Og de har gjort deres for, at de skal holde sig væk. Tidligere på året indførte de en række nye love for det ikoniske Red Light District, som skulle forbedre situationen for dets beboere.

Det betød blandt andet, at det ikke længere ville være tilladt at ryge hash på gaden i den hollandske by, og at alle barer og restauranter skal lukke senest klokken to på fredage og lørdage. Du kan læse om de resterende nye love her.

I marts lavede byen en online kampagne, hvor de bad unge, britiske mænd om at overveje end anden by end Amsterdam til deres polterabend.

Men myndighederne i den hollandske hovedstad er ikke færdige med at forsøge at mindske turistpresset.

Nu er det også slut med, at krydstogtskibe må sejle ind i byens havn.

Førhen har mere end 100 skibe lagt til kajs om året.

»Krydstogtsskibe i centrum af byen passer ikke med Amsterdams ønske om at at skære ned på antallet af turister,« sagde Ilana Rooderkerk fra det liberale parti D66 til BBC.

Det er dog ikke kun for at sætte en stopper for turisterne ombord, at man nu siger nej til de store skibe.

Man håber også, at det kan være med til at hjælpe på luftforureningen i byen.

En undersøgelse fra 2021 viste, at krydstogtskibe på én dag producerede de samme niveauer af nitrogenoxider som 30.000 lastbiler.