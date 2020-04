En fembenet grøn træfrø, der er ved at komme sig over en meget delikat amputation i den australske delstat Queensland, er blevet fanget i landets rejserestriktioner på grund af coronavirussen.

Den grønne træfrø blev fundet på den australske østkyst ud for Mackay, og den blev sendt nordpå til byen Mission Beach for at få opereret det ekstra ben væk.

Men ifølge Deborah Pergolotti, stifter af organisationen Frog Safe, er det ikke så let, som man tror, at sætte frøen tilbage til findestedet, som reglerne i Queensland foreskriver.

For folk bliver nu beordret til at blive i nabolaget og ikke tage på nogen rejse, der ikke kan udsættes. Det er blevet umuligt for Deborah Pergolotti at finde en, der er villig til at rejse med frøen de godt 600 kilometer tilbage til Mackay.

An Australian Green Tree frog named "Godzilla" sits on the hand of Kathy Potter of the Frog and Toad Study Group during the launch of the Australian Museum's national frog count phone app called "FrogID" in Sydney, Australia, November 10, 2017.

»Den eneste grund til at sætte frøen af i Mackay er, at Queenslands regering ønsker det,« siger fru Pergolotti til det australske nyhedsbureau AAP.

Pergolotti siger, at den benamputerede frø sikkert får et fint hjem i hendes dyrepark syd for byen Cairns. Men det kræver, at regeringen i Queensland slækker på kravene.

Kirurgerne fandt ud af, at der i stedet for et ben voksede to ben ud det samme sted på det lille dyrs bryst. Det er en deformitet, hun har set mange gange før.

Deformiteter i frøerne tog for alvor fart, da neonikotinoider (sprøjtegifte, der kemisk minder om nikotin) for alvor blev taget i brug i de sene 1990'ere.

The Rhacophorus moltrechti green tree frog is pictured on a leaf in the mountainous area of Hualien, Taiwan, 15 December 2017. Rhacophorus moltrechti green tree frog is endemic in Taiwan's hilly area that belongs to the species of frog in the Rhacophoridae family.

Disse sprøjtegifte er blevet forbudt af EU på grund af den alvorlige fare, de udgør for bierne.

De australske myndigheder overvejer i øjeblikket, om det fortsat skal være tilladt at bruge de nævnte gifte.