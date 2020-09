De mange corona-restriktioner er svære at acceptere for nogle individer. Det måtte vagterne i Disney World sande, da de tirsdag var vidner til et usædvanligt optrin.

En gæst uden mundbind forsøgte at starte et oprør i en forlystelsesparken ved at citere en populær Disney-figur, skriver Fox News, der har historien fra WDWNT, et uafhængigt bloggermedie om Disneys forlystelsesparker.

Den maskeløse mand tog opstilling ved nogle skraldespande i Disneys Hollywood Studios i Orlando Florida.

Der begyndte han at råbe til de andre gæster – tilsyneladende i et forsøg på at starte et oprør mod kravet om at bære mundbind i forlystelsesparken.

I et forsøg på at overbevise en meget lille skare af tilhørere fejlciterede manden Disney/Pixar-filmen 'Græsrødderne' fra 1998. Filmen handler om en koloni af myrer, som gør oprør mod tyranniet fra en sværm af græshopper.

I filmen siger græshoppe-skurken Hopper: 'You let one ant stand up to us, then they all might stand up'. (Hvis du lader en myre gå imod os, vil de alle gå imod os, red.)

»Kan I huske Hopper? Han sagde: 'Hvis I lader en mand gå imod, så går en myre imod,« råbte manden i forlystelsesparken.

Hans opråb førte dog ikke noget oprør mod mundbind. I stedet blev manden eskorteret ud af parken af et mindre antal uniformerede parkbetjente.