Det er langtfra første gang, at Amnesty belyser kritisable forhold for migrantarbejderes byggearbejde i Qatar.

Migrantarbejdere har ikke modtaget løn for deres arbejde på et omfattende byggeprojekt i det kommende værtsland for verdensmesterskabet i fodbold, Qatar.

Det viser en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Rapporten konkluderer, at cirka 100 ansatte hos design- og byggefirmaet Qatar Meta Coats (QMC), der leverer facadearbejde på byggeprojektet, fortsat venter på deres løn.

Migrantarbejdere kommer ifølge Amnesty fra lande som Ghana, Kenya, Nepal og Filippinerne.

Tidligere denne uge rejste Amnesty sag mod blandt andre myndighederne i Qatar og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Efterfølgende har flere ansatte modtaget en del af deres løn, men ikke hele beløbet, skriver Amnesty.

- Migrantarbejdere har fortalt os om de lidelser, de har udholdt ved at arbejde uden løn på Al Bayt Stadium i flere måneder.

- De er bekymrede for deres familier, som de skal sende penge til for at betale skolepenge eller lægebesøg, siger Amnesty Internationals vicedirektør for internationale anliggender, Stephen Cockburn.

I den nye rapport fremgår det også, at QMC har undladt at forlænge migrantarbejdernes opholdstilladelser, hvilket bringer dem i fare for at blive tilbageholdt eller udvist, skriver Amnesty.

Ørkenstaten er gentagne gange blevet kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne og at udsætte gæstearbejdere for slavelignende arbejdsforhold.

Da stadionbyggerierne blev igangsat, eksploderede historierne om elendige forhold for arbejderne.

Efter et massivt internationalt pres introducerede Qatar en række arbejdsmarkedsreformer, der skulle forbedre arbejdsvilkårene.

Men reformerne medførte ikke andet end mindre justeringer, lød vurderingen fra Amnesty.

Qatar er værtsnation for VM-slutrunden i 2022.

