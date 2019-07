Regeringen siger, at omkring 6000 er døde i landets opgør med narko. Amnesty opfordrer FN til at skride ind.

Amnesty opfordrer det internationale retssamfund til at gribe ind og standse, hvad ngo'en kalder "forbrydelser mod menneskeheden" i Filippinernes krig mod narko.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af en rapport fra Amnesty International, der er publiceret mandag.

Ifølge organisationen fortsætter de ulovlige drab i landet, der har fulgt med præsident Rodrigo Dutertes kamp mod narkotika, som har varet i tre år.

Omkring 6000 personer, hvoraf de fleste var mistænkt for mindre narkorelaterede forbrydelser, har ifølge de officielle tal mistet livet.

Men grupper, der ikke er knyttet til regeringen, melder om dødstal, der er langt højere, skriver AP uden at komme nærmere ind på tallene.

Amnesty opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til at iværksætte en efterforskning af drabene.

Derudover opfordrer ngo'en anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol i Haag til at haste klagesagerne om drabene igennem og bringe dem for domstolen.

Der var ingen umiddelbar reaktion fra toppen i Filippinerne, men Duterte og politiet har nægtet at skulle have udført ulovlige drab.

Flere gange har præsidenten sendt dødstrusler efter narkomistænkte i fjernsynstransmitterede taler og opfordret myndigheder til at skyde mistænkte, der kæmper imod.

Duterte har også advaret om, at kampen mod narkotika risikerer at blive endnu farligere for de mistænkte de næste tre år, der er den sidste del af hans regeringsperiode.

