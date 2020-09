EU må gøre støtten til Libyen betinget af, at forholdene forbedres for migranter i landet, siger Amnesty.

EU skal genoverveje sit samarbejde med Libyen om at stoppe migranters færd mod Europa.

Den opfordring kommer fra Amnesty International, som torsdag udgiver en ny rapport om migranternes forhold i Libyen. Den retter en kritik mod EU's samarbejde med Libyen om at stoppe migranterne på deres vej mod Europa.

EU støtter en omstridt aftale om, at Italien finansierer og uddanner den libyske kystvagt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Migranter i både stoppes ofte af kystvagten og sendes tilbage til centre i Libyen. De sendes retur til den mishandling, de flygtede fra, lyder det fra Amnesty.

Der tilbageholdes de "vilkårligt og på ubestemt tid under umenneskelige forhold", skriver menneskeretsorganisationen.

- Selv i 2020 fortsætter EU og dets medlemslande med en politik der fanger titusinder af mænd, kvinder og børn i en ond spiral af mishandling, siger Diana Eltahawy, der er Amnestys regionale vicedirektør for Mellemøsten og Nordafrika.

Hun tilføjer, at EU "fuldkommen må genoverveje samarbejdet med de libyske myndigheder og fremover gøre støtten betinget af, at den forfærdelige mishandling mod flygtninge og migranter stopper".

Men EU lægger ikke pres på Libyens regering for at respektere migranternes rettigheder, mener Amnesty.

- Trods jævnlige løfter fra de libyske myndigheder om at gribe ind mod sådanne forbrydelser, er de fleste fortsat uopklaret og uløst, siger Markus Beeko, generalsekretær i Amnesty Internationals tyske afdeling, til nyhedsbureauet dpa.

De centre, hvor migranterne tilbageholdes, har flere gange været under beskydning i konflikten mellem Libyens regering og oprørsstyrker.

Landet har været præget af konflikt, siden den mangeårige leder Muammar Gaddafi blev afsat og siden dræbt i 2011.

Menneskesmuglere udnytter de kaotiske tilstande i Libyen til at tjene store summer på at sende migranter ud på havet i synkefærdige både.

FN og menneskeretsorganisationer har i årevis advaret om, at migranter risikerer at blive udsat for tortur, seksuelle overgreb og menneskehandel, når de rejser gennem Libyen.

