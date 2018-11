Efter et angreb på militærparade har det iranske styre slået hårdt ned mod det arabiske mindretal i Ahwaz.

Det iranske styre har de seneste uger arresteret hundredvis af personer fra det ahwazi-arabiske mindretal i Khuzestan-provinsen i det vestlige Iran.

Det skriver Amnesty International i en pressemeddelelse natten til fredag.

Bølgen af anholdelser kommer i kølvandet på et angreb på en militærparade i byen Ahwaz i september, hvor mindst 24 personer blev dræbt og mere end 60 såret.

Efterfølgende har separatistbevægelsen ASMLA taget ansvaret for angrebet.

ASMLA, der står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, har også medlemmer i Danmark, som er under PET-beskyttelse på grund af trusler fra den iranske efterretningstjeneste.

Gruppen kæmper for, at området omkring byen Ahwaz i regionen Khuzestan bliver en selvstændig stat.

Ifølge Amnesty International bliver det arabiske mindretal omkring Ahwaz nu systematisk forfulgt af det iranske styre. Det oplyser Philip Luther, direktør i Amnesty for Mellemøsten og Nordafrika.

- Antallet af anholdelser de seneste uger er dybt alarmerende, siger han.

- Timingen tyder på, at de iranske myndigheder bruger angrebet i Ahwaz til at slå hårdt ned mod medlemmer af det ahwazi-arabiske mindretal, herunder civilsamfundet og politiske aktivister, for at tilintetgøre oprøret i Khuzestan-provinsen.

Sagen trækker tråde til Danmark, hvor en række herboende iranere og medlemmer af ASMLA ifølge PET har været mål for et attentatforsøg fra den iranske efterretningstjeneste.

Det har blandt andet medført, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har kaldt den danske ambassadør i Iran hjem.

Amnesty har identificeret navnene på 178 af de anholdte ahwazi-arabere i Iran, men anslår at antallet kan være væsentligt højere - helt op mod 600 personer.

De anholdte tæller blandt andet politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere.

Anholdelserne, der ifølge Amnesty fremstår rent vilkårlige, har skabt en udbredt følelse af frygt blandt ahzawi-araberne, som i forvejen plages af forfølgelse og diskrimination.

/ritzau/