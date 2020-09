I visse sydamerikanske lande tilbageholdes mange længere end de 14 dage, WHO anbefaler, viser Amnesty-rapport.

Myndighederne i Venezuela, El Salvador og Paraguay har, siden covid-19-pandemien brød ud i starten af året, tilbageholdt titusindvis af mennesker og sat dem i tvangsisolation i overfyldte karantænecentre med dårlige forhold.

Det viser en rapport udgivet af Amnesty International mandag.

I flere af centrene er der ifølge organisationen "umenneskelige" forhold. De tilbageholdte mangler ofte både mad, vand og medicin.

Særligt er det migranter, flygtninge og fattige, der ved indrejse bliver sat i centrene.

Her er de ofte i større risiko for at få covid-19, end de ellers ville have været. Og flere bliver også isoleret i længere tid, end de 14 dage, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler.

Amnesty frygter både tilfældige tilbageholdelser og krænkelser af basale rettigheder.

Ifølge Amerika-direktør for Amnesty Erika Guevara-Rosas anvender flere lande tilbageholdelserne på en måde, der er "undertrykkende og straflignende".

Det skyldes blandt andet, at det ikke bliver sikret, at "hver karantæne er nødvendig". Og at de tilbageholdte ofte placeres under overvågning af politiet eller militæret, skriver ngo'en i en meddelelse.

I slutningen af august var omkring 90.000 mennesker sat i tvangsisolation i Venezuela. Det viser offentlige opgørelser ifølge Amnesty.

De tilbageholdte er blandt andet folk, der er vendt hjem fra Colombia og Peru, efter at de har mistet deres arbejde og hjem under pandemien.

I El Salvador har der ifølge Amnesty været omkring 16.000 mennesker på karantænecentre.

Her har de skullet opholde sig efter at være vendt tilbage fra rejser i andre lande, fordi de har været mistænkt for at have været i kontakt med en coronasmittet eller under beskyldning om at have forbrudt sig mod den nationale nedlukning.

En af de personer er Ana Christina, som måtte sove 40 dage på en beskidt madras i et karantænecenter.

Dér blev hun ifølge organisationen placeret i tvangsisolation, efter at hun i april havde været ude at købe dagligvarer og medicin. Det er en af de aktiviteter, som ellers var tilladt under El Salvadors nedlukning.

- Jeg ville ønske, jeg kunne glemme det her. Men det kan jeg ikke, siger hun ifølge Amnesty.

I Paraguay har omkring 8000 været sat i karantæne.

