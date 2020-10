Tusindvis af etiopiere, som håbede på et bedre liv, lever under ubeskrivelige forhold i saudiarabiske lejre.

Tusindvis af etiopiske migranter herunder gravide kvinder, babyer og børn er blevet deporteret fra Yemen og fængslet i Saudi-Arabien, hvor de bliver mishandlet på det groveste. Det skriver Amnesty International i en ny rapport.

- Mindst tre er døde i de saudiarabiske faciliteter, hvor de tilbageholdte migranter fra Etiopien behandles med "ufattelig grusomhed", skriver menneskerettighedsorganisationen.

I centrene sidder indsatte lænket sammen to og to. De tvinges til at bruge gulvet som toiletter. De sidder inde i overfyldte celler 24 timer i døgnet.

- Gravide, babyer og små børn sidder indespærret under disse ekstreme forhold, skriver Amnesty.

Organisationen opfordrer myndighederne i Saudi-Arabien til at løslade migranterne. Derefter bør de hjælpes tilbage til deres land.

- Tusindvis af etiopiere, som forlod deres hjem i håb om at finde et bedre liv, bliver i stedet udsat for ufattelig grusomhed, skriver Amnesty.

Etiopiere har længe set på Saudi-Arabien som et tilflugtssted fra deres eget forarmede land, hvor mange oplever statsliv undertrykkelse.

Tusindvis af etiopiere, som arbejdede i Yemen for at tjene penge til at komme til Saudi-Arabien, blev i marts smidt ud af landet af houthi-oprørere på grund af coronapandemien.

Op mod en halv million etiopiere er i Saudi-Arabien. De lokale myndigheder begyndte i 2017 at slå hårdt ned på illegale indvandrere. Det har FN-Organisationen IOM oplyst.

Myndighederne begyndte at deportere 10.000 migranter hver måned. Det fortsatte frem til tidligere i år, hvor coronapandemien fik Etiopien til at bede om en pause i denne praksis.

I august bragte den britiske avis The Telegraph interviews med etiopiske migranter i centrene og dokumenterede med fotos og videooptagelser deres ekstreme forhold.

Gulvene i centrene var oversvømmede med kloakvand fra stoppede toiletter. De dødsfald, som nu er sket, er ingen overraskelse for dem, som har fulgt deres situation.

Etiopien er økonomisk afhængig af et godt forhold til Saudi-Arabien, som er en vigtig investor for det fattige land.

Etiopiske diplomater har for tre måneder siden advaret migranter mod at tale om forholdene i detentionscentrene i det velhavende land, skriver AFP.

