Færre dødsdomme i 2017 end året før vidner om en vigtig trend, vurderer generalsekretær i Amnesty.

København. Der er stadig mennesker, hvis tid på jorden ender med en løkke om halsen eller med en dødbringende sprøjte i armen.

Det er blot nogle af de metoder, der bliver brugt til at henrette folk verden over. Men antallet af henrettelser og dødsdomme er dalende.

I 2017 var der færre end året før, viser en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Amnesty registrerede mindst 993 henrettelser i 23 lande sidste år. Det er fire procent færre end i 2016, hvor der var 1032 henrettelser.

Og det er 39 procent færre end i 2015. Her var der 1634 henrettelser, og dermed markerede det sig som det værste år siden 1989.

Den er en vigtig trend, vurderer Trine Christensen, der er generalsekretær for Amnesty Danmark.

- Det er vi selvfølgelig glade for at se. I de seneste år har vi haft nogle høje tal, der er gået i mod den udvikling, der ellers har været over de sidste tyve år, siger hun.

Der blev registreret mindst 2591 dødsdomme i 53 lande i 2017. Det er et markant fald i forhold til 2016, der bød på 3117 dødsdomme.

Særligt antallet af dødsdomme er interessant, fortæller Christensen.

- Henrettelser kan være resultater af meget gamle dødsdomme, der bliver eksekveret. Antallet af nye dødsdomme fortæller os, hvor landene er på vej hen, lyder det fra generalsekretæren.

Hun påpeger, at tallene ikke indeholder tal fra Kina, hvor Amnesty vurderer, at der er tusindvis af dødsdomme og henrettelser. Men de tal bliver klassificeret som en statshemmelighed.

Ifølge Christensen er det særligt de afrikanske lande, der giver håb i kampen for at få afskaffet dødsstraf.

Guinea vinkede sidste år farvel til dødsstraf for alle forbrydelser, mens Kenya afskaffede den obligatoriske dødsstraf for mord.

Også Burkina Faso og Chad tog skridt mod at afskaffe den form for straf med nye love eller lovforslag.

- Det viser, at denne region har gennemgået en udvikling, som resten af verden kunne skele imod, siger Trine Christensen.

Ud over Guinea afskaffede Mongoliet også dødsstraf for alle forbrydelser. Dermed er der 106 lande, der ikke har dødsstraf.

