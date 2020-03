Lov om at give Orban ret til at regere per dekret er ude af proportioner, siger Amnesty International.

Ungarns parlament planlægger mandag at stemme om en lov, der vil gøre det muligt for premierminister Viktor Orbans regering at regere per dekret ifølge Amnesty International.

Det sker angiveligt med det formål at kunne agere effektivt over for spredningen af coronavirus.

Det vil ske, uden andre kan følge med. Og der er en uklar slutdato for en så drastisk styreform, siger Amnesty Internationals leder for Ungarn, David Vig.

- Denne lov vil skabe en ubegrænset og ukontrolleret nødretstilstand og give Viktor Orban og hans regering carte blanche til at indskrænke menneskerettighederne.

- Dette er ikke måden at adressere den meget virkelig krise, som er skabt af Covid-19-pandemien, siger han.

Han angriber den ungarske regering for at gribe til midler, der ikke er proportionel med den sundhedskrise, som Ungarn og resten af verden står over for.

Ungarns justitsminister, Judit Varga, kalder kritikken af loven for "meget skadelige falske nyheder".

Hun siger, at loven kun har til hensigt at give beføjelser til at bekæmpe coronavirus.

Orbans parti, Fidesz, råder over et meget stort flertal i parlament og ventes let at kunne få loven vedtaget.

EU-Kommissionen og lande i det europæiske fællesskab har tidligere kritiseret Orban skarpt for at angribe landets demokratiske institutioner. Herunder domstolene og medierne.

- I sine år som premierminister har Viktor Orban ledet en tilbagerulning af menneskerettighederne i Ungarn og ansporet til fjendtligheder mod marginaliserede grupper og forsøgt at får de kritiske stemmer i Ungarn til at forstumme, siger Vig.

- At lade hans regering regere per dekret vil sandsynligvis give mere fart til denne tilbagerulning, mener han.

Vig påpeger, at den nye lov har mødt kritik fra både Europarådet, EU-Parlamentet og OSCE.

/ritzau/