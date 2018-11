Guvernøren i Dar-es-Salaam har opfordret offentligheden til at melde personer, der kan være homoseksuelle.

Tanzaniske myndigheders planer om at lokalisere og anholde personer, der mistænkes for at være homoseksuelle, leder ned ad en "farlig vej".

Sådan lyder advarslen fra Amnesty International, efter at guvernøren i Dar-es-Salaam mandag opfordrede borgere til fra i næste uge at begynde at melde folk, der mistænkes for at være homoseksuelle.

- Det er ekstremt beklageligt, at Tanzania har valgt at gå en så farlig vej i håndteringen af en allerede marginaliseret gruppe af mennesker, siger Amnestys regionale direktør, Joan Nanyuki, torsdag.

- Idéen med denne taskforce må straks droppes, da den kun vil tilskynde til had blandt befolkningen, tilføjer hun.

Dar-es-Salaams kristne guvernør, Paul Makondo, som desuden er en loyal allieret med præsident John Magufuli, sagde mandag, at han forventede kritik fra udenforstående for hans skarpe holdning.

- Jeg foretrækker at gøre disse lande vrede frem for at gøre Gud vred, sagde han til journalister.

Paul Makondo mener, at "homoseksuel adfærd tramper på tanzaniernes moralske værdier og vores to kristne og muslimske religioner".

Hadet mod homoseksuelle stiger i Tanzania, hvilket tvinger de fleste bøsser og lesbiske og andre seksuelle minoriteter til at leve i skjul.

Den politiske retorik mod homoseksuelle er også steget, siden John Magufuli overtog præsidentembedet i 2015.

Sidste år udtalte præsidenten, at alle bør fordømme homoseksualitet - "selv køer". Kort tid efter truede hans regering med at anholde eller udvise aktivister, der kæmper for homoseksuelles rettigheder, fra landet.

Efterfølgende blev tre sydafrikanere udvist af Tanzania for angiveligt at have talt for ægteskab mellem personer af samme køn.

Under John Magufuli er aids-klinikker desuden blevet lukket, fordi præsidenten mener, at de "fremmer homoseksualitet". Samtidig har han opfordret kvinder til at droppe prævention og få flere børn.

Ifølge lovgivningen fra den britiske kolonitid i Tanzania er homoseksualitet ulovligt i landet. Det kan straffes med fængsel i op til 30 år. Sex mellem to mænd kan give fængsel på livstid.

